,HIV pozitivní mohou vést normální život.‘ Válková navrhuje změkčit tresty za nechráněný pohlavní styk

Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) představila na jaře Vládní strategii rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR na roky 2021–2026. Strategie se dotýká témat, jako jsou uzákonění manželství homosexuálů, úřední změna pohlaví dítěte nebo vyšší postihy útoků proti LGBTI+ lidem.

Jednou z diskutovaných navrhovaných změn zákona je také přehodnocení trestního činu nechráněného pohlavního styku člověka diagnostikovaného s HIV. Rizikový styk, tedy styk bez ochrany, je nyní považován za těžké ublížení na zdraví, případně jako neúmyslný pokus o něj, pokud nedojde k přenosu infekce. Nově by měl být nechráněný pohlavní styk člověka žijícího s HIV posuzován jako vědomě nedbalostní jednání a trestáno by mělo být jen skutečné přenesení HIV infekce na jiného člověka.

K předložení příslušných zákonů, které operují ve prospěch HIV pozitivních, má dojít koncem roku 2023. Gestory opatření jsou ministerstvo spravedlnosti, vnitra a zdravotnictví. Klíčovou myšlenkou boje proti šíření viru HIV je především prevence a posilování veřejného povědomí v oblasti léčby. Ta je v současnosti na velmi vysoké úrovni, povědomí o její existenci ovšem nikoliv.

„Pamatuji si doby, kdy se diagnóza HIV takřka rovnala rozsudku smrti. Při správné léčbě ovšem nyní mohou lidé s HIV žít bez obav z AIDS,“ uvedl regionální ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu Hans Kluge. Mezinárodní poznatky opakovaně ukazují, že u naprosté většiny lidských aktivit včetně pohlavního styku se riziko přenosu HIV infekce u lidí s nedetekovatelnou virovou náloží rovná prakticky nule. Cestou do bezpečí je především včasná diagnóza.

HIV ani AIDS není v současnosti stále možné zcela vyléčit, přestože je nyní léčba mnohem účinnější než v minulosti. Užívání antiretrovirotik umožňuje většině HIV pozitivním dožití normální délky života. Včasná diagnostika a účinná léčba významně snižuje jak riziko rozvinutí AIDS, tak šíření přenosu viru. Důležitou součástí prevence je podle nové vládní strategie také upouštění od legislativní represe a stigmatizace HIV pozitivních.

Světový program OSN pro HIV/AIDS dlouhodobě vyzývá jednotlivé politické představitele států, aby upustili od legislativních represí HIV pozitivních. Podle orgánu by mohl boj proti stigmatizaci a diskriminaci HIV pozitivních předejít do roku 2030 až 2,5 milionu nových infekcí HIV. Předpoklady uvádí OSN v červnové deklaraci o ukončení nerovností HIV a AIDS diagnostikovaných.

Tackling stigma & discrimination could prevent 1.7 million AIDS-related deaths and 2.5 million new HIV infections by 2030.



Join UNAIDS, @UNDP & @HIVLawCom tomorrow for an important conversation on how we make this goal a reality.



Register now ➡️ https://t.co/e6c3TqANJd pic.twitter.com/mgbN4xoJ6K