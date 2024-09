Hledá se náhradní matka. ‚Jedna chtěla za odnošení chatu za Prahou,‘ popisuje Renata

Založení rodiny jí zkomplikovala rakovina, a proto se Renata rozhodla najít náhradní matku, která by její dítě porodila. Tu spolu s manželem hledala rok a půl. Narážela při tom ale na různé překážky a přemrštěné nároky. „Nakonec jsme se rozhodli, že budeme bezdětní,“ říká Renata v pátém dílu seriálu Radiožurnálu Odnosím vám dítě. Odnosím vám dítě Praha 10:30 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Renata se svými dvěma fenkami | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Renata s manželem se poznali v pozdním věku a už tehdy zvažovali založení rodiny pomocí umělého oplodnění. Od doktorů se ale během vyšetření dověděla, že má rakovinu konečníku.

„Tehdy se objevil nádor, takže následovalo ozařování a operace. Všechno šlo stranou. Dávala jsem se dohromady asi 2 měsíce, do práce jsem se vrátila po tři čtvrtě roce. Pak jsem podstoupila třikrát umělé oplodnění a ani jedno se nepodařilo,“ vzpomíná Renata.

Na další se necítila. „Už jsem nechtěla. Byla jsem oslabená z rakoviny a ty dávky hormonů jsou strašlivé,“ popisuje Renata.

Právě tehdy přišlo na náhradní mateřství. Páru zbylo ještě jedno embryo, se kterým se rozhodli vyzkoušet náhradní mateřství. Začali tedy pročítat různá fóra, inzeráty nebo skupiny na sociálních sítích, které se věnují náhradnímu mateřství.

Hledání náhradní matky

A během roku 2023 podali vlastní inzerát s tím, že hledají náhradní matku. Ozvalo se jim asi šest žen, ale ani s jednou se nedomluvili. Některé jim po pár e-mailech přestaly odpovídat.

Finanční kompenzace Odměna pro náhradní matky se většinou pohybuje ve vyšších stovkách tisíc korun a nesmí jít o platbu za dítě, aby nešlo o obchod s dětmi. Náhradním matkám se tak platí třeba ušlá mzda, těhotenské oblečení nebo strava a doprava na těhotenská vyšetření.

„Je to hrozný pocit, postupně podstupujete zklamání a je to, jako by vám někdo uřízl kus srdce,“ popisuje Renata. „Někomu něco slíbit a pak se neozvat, mi přijde velice kruté a zbytečné,“ pokračuje.

Ženy, které v komunikaci pokračovaly, si většinou řekly o částky mezi 450 a 700 tisíci korun. Nejdražšími požadavky ale byla chata za Prahou a proplacení vysokoškolského studia.

„Zjistili jsme, že chata stojí asi tak jako byt v Praze, takže jsme poděkovali a řekli, že to není v našich možnostech,“ říká Renata.

Jako poslední šanci se Renata s manželem rozhodli zkusit jednu z reprodukčních klinik, na které se registrují ženy, které jsou ochotné být náhradními matkami. Tam se odměna pohybovala mezi 700 a 800 tisíci korun. K tomu je ale potřeba připočíst další náklady jako testy na genetická onemocnění, takže se konečná částka vyšplhala na téměř dva miliony korun.

„Měli jsme něco našetřeno, ale i tak bychom si museli vzít hypotéku a to už je moc,“ vysvětluje Renata. Intenzivní hledání náhradní matky pro ni tedy skončilo po roce a půl. „S mužem jsme si řekli, že spolu děti mít nebudeme,“ uzavírá.