‚Hledám babičku, dědu a vnoučata.‘ Facebooková skupina s více než 19 tisíci členy propojuje rodiny
„Hledám babičku, dědu, nebo vnoučata.“ Tak začínají první věty stovky inzerátů ve stejnojmenné skupině na sociální síti Facebook. Jde o stránku, kde se seznamují lidé, kteří přišli o své blízké, nebo se s vlastní rodinou nevídají a chtějí najít náhradní prarodiče pro své děti. Skupina má přes 19 tisíc členů z celého Česka. A už propojila třeba dvě rodiny z Pardubického kraje, které se vídají na statku plném zvířat v obci Karle na Svitavsku.
Pavla Dunová z obce Karle se přes sociální síť Facebook seznámila s Ivanou Bláhovou a její rodinou.
„Bydlíme v klasickém rodinném domku, máme menší zahradu, takže máme jen drobné zvířectvo. Děti mají možnost si pohladit koně, jsou tady v kontaktu s kozami, kočkami a psem,“ přibližuje pro Český rozhlas Pardubice Dunová.
„Většinou, když je potřeba, tak je nakrmíme nebo vyčistíme a dáme jim pochoutky, třeba kostku cukru,“ říká o zvířatech na statku syn Ivany Jiří. A dodává, že za Dunovými jezdí rád.
O koních mluví i dcera Ivany Šárka. „Když tady má třeba prach, tak mu to trošku očistím,“ přibližuje péči o zvířata.
Jak pomoct synovi
Dunová inzerát do skupiny napsala po ztrátě v rodině. „Vedla nás k tomu smrt mojí tchyně, babičky dětí, kterou syn velice těžce nesl. Nemohl se s tím vyrovnat, měl noční můry a já jsem hledala, jak mu pomoct.“
Rodiny se setkávají od dubna. „Kontaktovali mě i jiní, byli zde i na návštěvě, ale bohužel to nedopadlo,“ říká Dunová.
