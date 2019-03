Na xenofobii stojí hoaxy i městské legendy, nešíří je ale jen rasisté, říká etnolog a autor Černé sanitky

„Když se otevře nějaký nový aquapark, tak se většinou do tří měsíců objeví zpráva o lidech, kteří dávají žiletky na tobogány. V našem prostředí byl tento čin připisován Romům, dnes je to deetnizováno. V Německu zase žiletky dříve měli dávat Turci, dnes uprchlíci, ve Francii Alžířané nebo Maročané, ve Velké Británii Pákistánci a ve Spojených státech původně Afroameričané a od 80. let Hispánci. “

Petr Janeček