Praha v sobotu na hodinu zhasne osvětlení památek. Připojí se k celosvětové iniciativě Hodina Země 2021

Vedení Prahy se v sobotu 27. března symbolicky připojí k celosvětové iniciativě Hodina Země 2021 a na hodinu zhasne osvětlení pražských památek. Reflektory zhasnou v 20.30 na téměř padesátce míst v hlavním městě, sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Akce chce upozornit na nutnost ochrany klimatu a snížení emisí. Hodina Země se uskutečňuje od roku 2007 pod patronátem Světového fondu na ochranu životního prostředí (WWF). Praha 18:31 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní divadlo v Praze | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Hromadné vypnutí světel po celé Zemi vnímám jako důležité symbolické gesto, kterým dáváme najevo, že si uvědomujeme hrozbu klimatických změn a nezbytnost environmentálně odpovědného chování. Čistá voda, čerstvý vzduch a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí a každý z nás by si to měl uvědomit,“ uvedl radní Jan Chabr (TOP 09).

‚Změna je průlomová, očekáváme žaloby.‘ Nové velké stavby v Říčanech musejí mít zelené střechy Číst článek

Světla zhasnou například u Karlova mostu, osvíceny nebudou Národní a Stavovské divadlo, Staroměstská radnice, Petřínská rozhledna, Malostranská mostecká věž, Strahovský klášter, památník na Vítkově a řada kostelů. Podle propočtů městské firmy Technologie hlavního města Prahy ušetří akce až 15 000 kWh, a město tak vyprodukuje o 6,5 tuny emisí CO2 méně.

K akci se připojí i další česká města, mimo jiné Děčín, Bílina či Český Bor. K Hodině Země se mohou přidat také jednotlivci, registrovat se mohou na stránkách Hodiny Země.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než dva miliony lidí.

Snížení emisí

Španělé začnou v noci šetřit proudem. Omezí osvětlení památek Číst článek

Během let se akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední březnovou sobotu. Od roku 2010 se koná i v České republice. Do loňské Hodiny Země se v Česku zapojilo 124 obcí.

Pražští zastupitelé vyhlásili klimatický závazek, při kterém chce město do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková.

„Mezi hlavní opatření patří rozvoj obnovitelných zdrojů energie především na budovách, úspory energie, přechod na nízkoemisní dopravu. První projekty komunitních obnovitelných zdrojů by měly být realizovány v tomto roce a s masivnějšími investicemi počítáme od roku 2022,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).