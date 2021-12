Hodinář z Přerova pečuje o kostelní hodiny skoro půl století. Přípravy na odbití novoroční půlnoci vrcholí

Hodiny, o které se Bukva stará, byly vyrobeny dle jeho slov ještě před válkou a v roce 1947 dodány do kostela.

Údržba mechanického skvostu není jednoduchou záležitostí. Zdejší hodinář ale stroj dobře zná, protože se o něj stará desetiletí.

„Je to normální čtvrťový stroj, který odbíjí čtvrtky, půlky, třičtvrtky. Pak se to přepne a stroj odbije celé hodiny. Celý stroj dokážu rozebrat do posledního šroubku, očistit a zase ho složit,“ vysvětloval Bukva. Taková údržba je prý potřeba alespoň jednou za 15 let. Pomáhá mu s ní jeho manželka a celou práci sleduje i vnuk.

„Při generální proglídce a údržbě mi manželka pomáhá stroj rozebrat a následně spolu čistíme ložiska, hřídele, soukoly,“ popsal práci Bukva.

Hodinář nedá na hodiny dopustit a je si jistý, že i letos hodiny nový rok ohlásí přesně a bez chyb.