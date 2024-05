Hokej je pro Čechy náboženstvím. Hrdost vám nechybí, ale je jiná než ta polská, míní Szczygieł

Vítězství české reprezentace na mistrovství světa v hokeji si polský spisovatel Mariusz Szczygieł nechal ujít, přesto je fascinován láskou Čechů k hokeji: „Je to asi jediný okamžik, kdy se Češi a Češky, které v Polsku považujeme za mírumilovný národ, radují, křičí a poskakují. Asi je to vaše náboženství. Člověk musí mít něco, čemu věnuje své emoce, víru v sebe, víru, že vyhrajeme,“ glosuje Szczygieł v pořadu Interview Plus pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 21:36 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident Petr Pavel v šatně hokejových mistrů prohlásil, že jejich vítězství země potřebovala jako sůl. „Tahle země se bohužel dokáže shodnout jenom tehdy, když se nám daří v nějakém vrcholovém sportu, třeba v hokeji. I kdyby to mělo být jen na chvilku, že jsme hrdí, že jsme Češi, tak to za to stálo,“ prohlásil Szczygieł.

„Hrdost vám nechybí, ale projevuje se jiným způsobem než třeba ta naše polská. My o sobě rádi mluvíme dobře a chlubíme se, i když nemáme čím. Češi hrdost projevují skrytým způsobem. Třeba že neradi používají anglicismy, vše si počešťujete. Nepřizpůsobujete se světu, ale velký svět přizpůsobujete sobě,“ namítá Szczygieł.

Pro psaní reportáží je podle něj potřeba udržovat odstup – emoce musí cítit čtenář, jako autor ale nemá právo dávat je najevo. Sám se také nikdy nevyhýbal těžkým a kontroverzním tématům, v poslední době už ho ale tolik nelákají.

„Studuji dějiny současného umění a rád píšu o umění. Je mi skoro 60 a zajímají mě trošku jiné věci. Asi jsem trochu klidnější. A jako jsem se před 24 lety zamiloval do češtiny a české kultury, tak před několika lety jsem se zamiloval do umění. A v tom pokračuji,“ popisuje Szczygieł.

Proč nebojujete?

Pro Poláky zůstává tématem válka na Ukrajině. Pocit ohrožení prý trvá, ačkoli z jednoho ze seriózních průzkumů veřejného mínění vyplynulo, že válka už pro ně je trochu nuda.

„Většina chce, aby se jednání o členství Ukrajiny v Evropské unii odložila na dobu po skončení bojů, jinak to bude Putin považovat za provokaci a pomstí se tak, že Polsko bude další oběť,“ přibližuje novinář Szczygieł s tím, že stále silněji se ozývají hlasy, podle nichž by se Ukrajina měla stát členem Unie, ale zároveň Rusku postoupit již okupovaná území.

Szczygieł se Ukrajinců, které v Polsku potká, vyptává na to, proč nebojují. Častou odpovědí je, že nemůžou kvůli dětem – žádná válka nestojí za to, aby vyrůstaly bez otce. Setkal se ale i s argumentem, že ukrajinská vláda i armáda jsou prolezlé korupcí. „A že ten největší úplatkář je prezident. Možná v to ani nevěří, ale musí něco říct,“ poznamenává.

Připojuje i příběh svého bratrance, který se v roce 2022 vydal na Ukrajinu s tím, že chce bojovat, za měsíc se ale vrátil.

„Babička mu napsala, že v Polsku je spousta chlapíků jako on, kteří chodí do klubů a na diskotéky. A on to vzdal. Já to nehodnotím, každý člověk má jeden život a rozhodne si, co s ním udělá. Nevím, jestli bych bojoval za vlast, nebo utekl do Španělska. Tam si teď spousta Poláků kupuje byty kvůli Putinovi, je to veliká vlna,“ upozorňuje Szczygieł.

