Celý život nepiju, nekouřím, jím hodně česneku, říká dvaaosmdesátiletý trenér hokeje

Ve dvaaosmdesáti letech stále bruslí a učí hokej malé děti. Zdeněk Smolík kdysi v Olomouci sám hokej hrál. Posledních víc než padesát let v tamním extraligovém klubu trénuje a končit s tím zatím neplánuje. Olomouc 23:25 17. srpna 2023

Malým hokejistům velí na tréninku jejich trenér Jan Littner. Jeho asistentem je dvaaosmdesátiletý Zdeněk Smolík. „Od pana Smolíka se učím. Už jich pár vychoval. Je neskutečné, jaký má ve svém věku pořád zápal, jak ho děti berou a jak ‚nebrusliče‘ dokáže naučit tolik, že za jednu sezonu bruslí.“

Sport ho provází celý život

Zdeněk Smolík trénuje děti už více než půl století. „Celý život jsem se věnoval sportu. Když jsem skončil v aktivní činnosti, tak jsem se začal věnovat trénování. Mě to naplňuje, mám rád děti, proto to dělám,“ říká.

Zdeněk Smolík je stále ve formě, stále bruslí na ledě. „V první řadě jsem celý život dodržoval životosprávu, nepil jsem, nekouřil jsem, cvičil jsem, a co se týče jídla, tak mám rád zeleninu, hodně česnek.“ Trénovat začal ve 32 letech.

Pracovat s dětmi nemusí být vždy úplně jednoduché. Někdy totiž i zazlobí. „Kázeňsky je velký rozdíl mezi dnešní mládeží a tou dřívější. Dneska rodiče děti rozmazlují a jsou k nim benevolentní. Někdy musím zvýšit hlas,“ připouští.

Trénuje děti bývalých svěřenců

Občas potkává i své bývalé svěřence, kteří se už blíží důchodovému věku. „To radši ani nechodím na hokej a sedím na lavici. To se opravdu stane, že za večer potkám rodiče, které jsem dřív také trénoval, dneska mají přes 50 let, tak to potěší,“ usmívá se Zdeněk Smolík.

Menší děti často chodí s rodiči. „Bez rodičů by to asi nešlo, to je pravda. Někteří brečí a hledají tatínka, maminku. Člověk několikrát musí říct – já ti budu dělat hodinu tatínka,“ prozrazuje své osvědčené triky trenér veterán, jehož rukama prošly už stovky kluků, ale i holek.

A jaké má plány do budoucna? „To záleží na zdraví. Pokud budu zdravý, tak budu trénovat, protože mě to naplňuje, nabíjí. A pokud mně to dovolí klub,“ potvrzuje Zdeněk Smolík, že s trénováním malých hokejistů zatím končit nechce.