Kdo pohlídá autistu? Dobrovolníci nabízí péči o děti s poruchou, zájemců je ale mezi rodinami mnohem víc

Jak vznikl svátek zamilovaných? Valentýna, který tajně oddával páry, v Římě popravili

Z mlh kusých informací se ustálil obraz Valentýna jako mučedníka z třetího století. Tajně oddával páry a ženatí muži pak nemohli do armády. Kolem roku 270 ho za to v Římě sťali. Mělo to být 14. února.