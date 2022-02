Koho iritují homosexuálové, je možná sám gay. Já to tak měla, přiznává redaktorka Radia Proglas

Pro katolickou církev je homosexuál člověk hodný úcty a soucitu. Je třeba se vůči němu vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Ale chce-li působit v církvi, musí žít v celibátu a o svém založení veřejně nemluvit, jinak často přichází o práci. „Já jsem o práci a příjmy přišel. Když jsem se generálního vikáře ptal, co mám dělat, že mám čtyři děti, tak mi řekl, že je to moje věc,“ vzpomíná vysvěcený jáhen Jaroslav Lorman.

A to znamenalo, že přišel o práci na fakultě. „Pražský arcibiskup musí udělit souhlas učitelům, kteří tam chtějí působit, a může ho i odejmout. Ten souhlas je vázaný ještě přísahou. Všichni teologové musí složit přísahu do rukou pražského biskupa, že nebudou vyučovat proti němu,“ popisuje Lorman.

Ačkoliv jeho blízké okolí o jeho orientaci vědělo, v širším okolí se prý Lorman setkal se strachem. „Strach a mlčení i od lidí, od kterých by to nečekal. Nějak je to v této kotlině zažité.“

„Když jsem prožíval svoji homosexualitu skrytě, tak jsem členy církve potkával na místech, kde by vůbec neměli být.“ Jaroslav Lorman

Nedokáže si ale odpovědět, odkud ten strach pochází, a vnímá ho jako iracionální. „Možná je to určitá setrvačnost, možná jde o moc, dost možná je to krize naslouchání. A možná, a to říkám opatrně, je tam i určitá obava, že by i další mohli jít ven a nesli by odpovědnost.“

A vysvětluje: „Když jsem prožíval svoji homosexualitu skrytě, tak jsem členy církve potkával na místech, kde by vůbec neměli být. To znamená v různých promiskuitních gay saunách a tak podobně. Možná je tam obava i z toho, že to vyplyne ven.“

‚Jsem toho důkazem‘

S Lormanovými úvahami o tom, že hlasitá kritika homosexuálů zaznívá od těch, kteří sami nemají jasno o své orientaci, potvrzuje i Hana Svanovská, redaktorka Radia Proglas, která se veřejně vyoutovala.

Je to moje osobní zkušenost a není vůči mně úplně lichotivá. Já docela chápu, že homosexuálně orientovaní lidi, kteří se s tím bojí jít ven, neskutečně iritují ti, kteří to o sobě otevřeně říkají,“ říká redaktorka.

„Film Hodiny mě vybudil do úplné agresivity. Jde tam o lásku mezi ženami. A já jsem tam najednou uviděla samu sebe.“ Hana Svanovská

„Když mi bylo asi dvacet let a začala jsem zjišťovat, že s tímhle v sobě nepohnu, že to tak prostě mám, tak mě tehdejší film Hodiny vybudil do úplné agresivity. Jde tam o lásku mezi ženami. A já jsem tam najednou uviděla samu sebe,“ rozvíjí svou vzpomínku Svanovská.

„Několik let, až do coming outu, mi lezli homosexuálové neskutečně na nervy. Já jsem je pomlouvala i uvnitř církve. A proto chápu, že někdo tento problém má taky. Souhlasím s tím, že mezi lidmi, kteří proti této menšině vystupují, je ve skutečnosti vysoké procento těch s homosexuální orientací. Já jsem toho důkazem,“ doplňuje.

Svanovská poté, co se vyoutovala, o zaměstnání na rozdíl od Lormana nepřišla. „O mně se to v Radiu Proglas vědělo. Takže jsem v práci neměla sebemenší problém.