‚Mami, měla jsi pravdu‘ už nezazní. Svět mladých se od světa jejich rodičů až moc liší, říká psychoterapeut

Mladí lidé mají úzkosti ze stavu světa, životního prostředí i ze složitých vztahů, myslí si psycholog a psychoterapeut Honza Vojtko. „Vnímají, že intimní vztahy jsou složité a jestli snad vůbec má cenu něco dělat, být v nich. Vnímají negativní vliv sociálních sítí. A vůbec vnímají, že svět je v chaosu a je velmi komplikovaný,“ říká Vojtko v pořadu Blízká setkání na Dvojce a dodává: „Na druhou stranu s tím něco opravdu dělají.“ Praha 12:45 7. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Honza Vojtko | Foto: Elena Horálková

Někteří mladí dospělí jsou velmi vzdělaní, i když zrychlení, soudí psychoterapeut Vojtko: „Povídat si s nimi hodinu na jednu téma do detailu je komplikované. Protože mají potřebu se fokusovat, vytáhnout na světlo okamžitě to, co potřebují teď hned. Je to velmi rychlé a je to pro ně typické.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: psycholog Jan Vojtko. Moderuje Tereza Kostková

„Také ale mají chuť s tím světem něco dělat. Jsou velmi aktivní, mají tendenci měnit svět, zakládají firmy,“ hodnotí psychoterapeut a vyzdvihuje: „Je to odvaha.“

„Jeden student mi na přednášce řekl: ‚My prostě nemůžeme nebýt odvážní. To nejde. Protože co? Máme čekat, až svět shoří?‘ V tom je veliká naděje,“ věří Vojtko.

Výtka, že mladí lidé raději vztahy a předměty vyhodí, než by je opravili, podle něj neplatí: „Umí to. A občas některé věci zbytečně moc zkouší.“

„Svět dnešních mladých je tak moc diametrálně odlišný od světa, ve kterém jsem dospíval já, že neporozumění začíná být celospolečenské téma.“

„Taky ale vidím, že mladým lidem není dobře. Procento těch, kteří jsou v depresích, úzkostech a se světem se spíš perou, roste. A někteří netuší, co mají dělat se svým malým mikrosvětem i s velkým světem,“ upozorňuje psychoterapeut a doplňuje, že on se mladým lidem ve své praxi věnuje spíš méně.

Mladí nejsou málo odolní. Jen se umí dřív ozvat a mluví o tom, co chtějí a potřebují, říká psycholog Číst článek

„Bohužel je tento svět velké novum. I kvůli sociálním sítím. Já jsem takzvané Husákovo dítě a vidím, že ti, kterým je teď patnáct až dvacet let, zažívají úplně jiný svět než já. Dosud platilo, že když si mladí lidé našli partnera, měli děti, tak se v něčem potkali se svými rodiči a řekli ‚mami, měla jsi pravdu‘,“ tvrdí Vojtko a doplňuje:

„Jenomže svět dnešních mladých je tak moc diametrálně odlišný od světa, ve kterém jsem dospíval já, že neporozumění začíná být celospolečenské téma.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je výše v článku.