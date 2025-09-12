Horská služba oslaví ve Špindlerově Mlýně 90 let. Návštěvníci si vyzkouší třeba práci záchranářů

V pátek večer začnou ve Špindlerově Mlýně víkendové oslavy 90 let od založení Horské služby v Česku. Účastníci se mohou například těšit na předpremiéru dokumentu o horských záchranářích „Ve službě horám“.

Horská služba

Horská služba oslaví 90 let od svého vzniku (ilustrační foto) | Zdroj: Horská služba Krušné hory

O víkendu jsou pak na programu ukázky práce horských záchranářů. Některé aktivity si budou moct lidé i sami vyzkoušet, uvedl náčelník Horské služby Pavel Cinger.

„Příchozí si budou moct zkusit být s horskou službou, čili budou moct absolvovat i závod, který kopíruje každoroční fyzické prověrky,“ řekl Cinger.

