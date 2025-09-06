Horská služba představila svou práci při pochodu na Pláně. Přes nepřízeň počasí dorazily desítky turistů
V Liberci v sobotu turisté vyrazili na dvanáctý ročník pochodu na Pláně s Horskou službou. Neodradilo je ani deštivé počasí. Na trasu se mohli v ranních hodinách zaregistrovat na stanici horské služby u bývalé dolní stanice lanovky na Ještěd. Dál pokračovali jednou ze tří turistických tras. V cíli, na Pláních pod Ještědem, na ně čekal doprovodný program.
I přes nepřízeň počasí na pochod vyrazily desítky turistů, mezi nimi řada rodin s dětmi nebo celé skupiny přátel. Na trasu vycházely od stanice horské služby pod Ještědem, kde si převzaly mapku s jednotlivými trasami. V nabídce byly tři varianty.
První z nich byla nejkratší, zhruba čtyři kilometry dlouhá, ale za to nejnáročnější, vedla z části pod lany bývalé lanovky. Další trasa byla naopak mírnější, ale delší. Poslední možností byla trasa, na které si lidé mohli část stoupání usnadnit sedačkovou lanovkou na Skalku.
Horská služba připravila pro turisty i několik úkolů, na trasách bylo rozmístěné stanoviště s otázkami. Odpovědi si lidé mohli zaznamenat do mapky, kterou dostali na startu.
Do ní pak mohli zaznamenávat odpovědi taky na stanovištích, která horská služba připravila v cíli. Šlo o několik kvízů zaměřených na zdravovědu, sport, místopis a taky přírodovědu.
Vyplněné archy lidé odevzdali a pořadatelé je budou losovat. Vítěze slosování pak odmění dárkovými balíčky, které Horská služba připravila společně se sponzory. Výherci dostanou například drobné vybavení na turistiku nebo další dárkové předměty.
Horská služba také prezentovala svoji práci, kromě stanovišť s úkoly je na Pláních po celý den ukázka resuscitace, kterou si lidé můžou taky vyzkoušet. Připravené jsou i ukázky záchrany v horách.
Lidé mohli vidět, jak vypadá zásah u člověka se zlomeninou. Kromě toho na Pláně dorazila taky policie, která ukázala práci s policejními koňmi.