Peníze ušetřené ze slev na jízdném posílá studentka prachatickému hospici, k její výzvě se přidávají další

Co ušetříme díky státním příspěvkům, můžeme věnovat tam, kde naopak peníze chybí. S touto myšlenkou založila čtyřiadvacetiletá Tereza Novotná z Prachatic sbírku pro místní hospic. Chce vybrat mezi studenty i dalšími dárci 150 tisíc korun. České Budějovice 7:41 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co ušetříme díky státním příspěvkům, můžeme věnovat tam, kde naopak peníze chybí. S touto myšlenkou založila čtyřiadvacetiletá Tereza Novotná z Prachatic sbírku pro místní hospic | Foto: Andrea Poláková | Zdroj: Český rozhlas

Výzvu Jízdné pro hospic umístila na web darujme.cz na konci května. Zareagovala tak na televizní reportáž o přerozdělování státních peněz, které může ohrozit sociální služby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výzva zaujala Andreu Polákovou

„Říkala jsem si, co můžu já jako studentka, jako jeden člověk, udělat, kde ty peníze vzít. Tak mě napadlo, že když dostávám příspěvek od státu na jízdné po České republice, tak můžu alespoň malou část těchto peněz věnovat na dobrý účel,“ vzpomínala ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

Peníze vybírá Tereza Novotná pro Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. „Jsem rodačka z Prachatic a v roce 2014 tam strávil asi tři týdny můj dědeček. Byl opravdu velice spokojený, bylo to na něm vidět,“ vysvětluje.

Její sbírka má na webu darujme.cz trvat až do konce roku. Tereza Novotná chce vybrat 150 tisíc korun. „Dala jsem si cíl, který považuji za dostatečně ambiciózní, ale ne nereálný,“ komentuje.

Až tři nová lůžka

Lidé můžou přispět libovolnou částkou. Peníze putují rovnou na účet hospice. Sbírku podpořila například studentka Jihočeské univerzity Simona Šitnerová. „Dozvěděla jsem se o ní skrze odkaz na facebooku a neváhala jsem. Nebyl to velký příspěvek, a já když jsem si jistá, že to není nějaký podvod, že peníze přijdou, kam mají, tak vždycky něco oželet můžu,“ říká.

Ministerstvo otočilo. Podle Ťoka musí České dráhy počítat slevy z cen, které běžně platí dospělí Číst článek

Pro ředitele prachatického hospice Roberta Huneše bylo vyhlášení sbírky překvapením. Má pro něj velký význam hned ze dvou důvodů.

„Je úžasné, že jistá částka bude vybrána a velmi nám pomůže, abychom nemuseli šidit péči o pacienty, ale neméně hodnotné je uvědomění si toho, že na nás lidi myslí. Ukazuje to, že ta společnost není zdaleka tak zhrublá a špatná, jak se nám to někdy jeví,“ připomíná.

Peníze hospic využije na pokrytí některých provozních nákladů, nebo nákup nového vybavení. „Obměňujeme lůžka. Jsme patnáct let v provozu a ta stará dosluhují, přitom chceme pacientům dopřát to nejlepší. Je to částka, která by nám umožnila koupit asi tři kvalitní, plně automatická, polohovatelná lůžka,“ uvádí Robert Huneš.

V kamenném Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích ročně prožije poslední dny života asi 300 lidí. Zařízení získává peníze na provoz od pojišťoven, klientů, z dotací a z darů. Kromě sbírky Jízdné pro hospic můžou lidé přispět přímo na účet nebo při osobní návštěvě.