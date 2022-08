‚Zdražení pohonných hmot a potravin mi zlomilo vaz.‘ Problém s výdaji má více než třetina domácností

Více než třetina českých domácností má vážné problémy s hospodařením - buď nedokážou nic ušetřit, nebo mají dokonce nižší příjmy než výdaje - vyplývá to z poslední vlny výzkumu společnosti PAQ Research pro Český rozhlas. Situaci nyní zhoršuje inflace a energetická krize. Teď v závěru prázdnin se potíže týkají i rodin s dětmi - řeší výdaje spojené se začátkem školního roku. S těmito problémy se potýká i samoživitelka Kamila, která žije s dětmi v Sokolově. Život k nezaplacení Sokolov 8:00 25. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V závěru prázdnin se potíže týkají i rodin s dětmi - řeší výdaje spojené se začátkem školního roku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní Kamila se jako samoživitelka v Sokolově stará o tři děti. Právě mi ukazuje aktovku nejmladšího syna, se kterým plánuje nákupy pomůcek.

Problémy s hospodařením se týkají i rodin s dětmi. Příběh paní Kamily, samoživitelky, se třemi dětmi

„Mám tady tašku mého nejmladšího syna Edíka, máme tady penál, voskovky, ještě z loňského školního roku, deník, který si poctivě píšou, učebnici matematiky a ještě pár nějakých popsaných listů,“ vypočítává.

A do toho se z domácí zkušebny vrací starší ze synů. Student plzeňské konzervatoře ve hře na bicí. I ten začíná pomalu počítat.

„Co se týče učebnic a věcí do školy, to se dozvím až 1. září, celkově to vyjde všechno dráž. Nevím teď přesně o kolik ještě, ale dražší to bude,“ uvažuje starší syn.

„Určitě nám stoupnou náklady na dopravu, obědy. To už vím, že se obědy zdražují, zřejmě to bude i u dcery, která chodí na jinou školu. U Edíka už nemusím pořizovat v nějaké větší míře vybavení do školy, ale u dcery určitě budeme pořizovat nové učebnice a sešity,“ popisuje Kamila.

Začátek školního roků se paní Kamile i letos podaří finančně zvládnout hlavně díky rodině. „Moje maminka mi přispívá každoročně při příchodu nového školního roku na pomůcky pro děti. Jsem za to strašně ráda, protože nevím, jak bych to řešila bez její pomoci.“

Prakticky celý letošní rok je pro Kamilu v podstatě kritický. Nejprve se jí rozpadla rodina a ve stejném čase začala zjišťovat, že se pravidelně dostává do finanční tísně.

Kritické zlomy

„U mě se to zlomilo hlavně tím, že jsem byla klientkou Bohemia Energy, to jsem si musela zažádat o úvěr, abych mohla splatit nečekané splátky, které mi přišly, byly to nečekané výdaje. Druhý velký zlom nastal v únoru, kdy začala válka Ruska s Ukrajinou, došlo k enormnímu zdražení pohonných hmot a potravin, a tohle mi „zlomilo vaz“, protože žijeme opravdu od nuly k nule, co se týče výplaty,“ přiznává.

Kritická je situace ve chvíli, kdy se v rodině objeví neočekávaný výdaj. „Musím si opravdu dávat hodně velký pozor na výdaje. Stává se teď poslední dobou, že chodíme i do minusu.“

Paní Kamila má za sebou dovolenou na chatě u přítele, při které šetřila i na výletech. Na podzim a zimu se teď vůbec netěší, zažádala však o mimořádnou státní podporu a bývalý partner jí finančně pomáhá.

„Snažila jsem se udělat si zásoby dřeva, budu šetřit na plynu. V práci jsem teď spokojená, myslím si, že finančně je to odpovídající tomu, co tady v kraji je. Je pravda, že jsme tady na Sokolovsku. Tady v kraji to asi nikdy jednoduché nebylo, co se týče financí,“ dodává paní Kamila.

Pracuje jako úřednice a právě si sjednala vedlejší pracovní činnost. Práce uklízečky jí zajistí 1500 korun měsíčně navíc.