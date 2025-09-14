Hostětínská moštárna slaví 25 let. Její výrobky získaly řadu cen i chválu prince Charlese
Pětadvacet let v pátek slaví ekologická moštárna v Hostětíně na Uherskobrodsku. Ročně zpracuje až tři sta tun jablek. Na hostětínském moštu si před patnácti lety pochutnal i tehdejší britský princ Charles a její výrobky získaly řadu ocenění.
Radim Pešek právě přivezl jablka ze svých sadů v Bojkovicích. „Vozím pravidelně. Máme to certifikované bio a máme jablka hlavně staré odrůdy. Zatím jsem dovezl asi 750 kilo,“ říká.
00:00 / 00:00
Co se děje s jablky, než se z nich stane mošt? To se dozvíte v reportáži Leony Nevařilové z hostětínské moštárny.
„Loni jsme měli rekordy, takže letos máme trochu míň, ale jinak je sezona docela dobrá,“ hodnotí sběr Pešek.
Než se z nich stane mošt, čeká jablka ještě krátké putování moštárnou. „Skladujeme je v boxech, potom se stříkají čistou vodou a přebírají tak, aby do toho šlo jenom čisté jablko připravené na další zpracování,“ popisuje jednatel moštárny Radim Machů.
Pak už jablka míří do hlučného lisu a drtičky. „Jak tam jablka spadnou, jedou mezi válečky,“ ukazuje poté. Tady už z jablek vytéká voňavá šťáva a zbyde z nich třeba pěna. „Ta je jablečná, jako zpívá Olympic. Petr Janda má chalupu deset kilometrů odsud, tak jsme mu poslali pěnu s vůní jablečnou. Byl rád,“ vzpomíná Machů.
Z lisu pak trubky pošlou jablečnou šťávu pryč na stáčení a lahvování.
Není nic lepšího
‚Loni jsme se skoro nudili, letos to bude masakr.‘ V moštárnách jsou díky velké úrodě dlouhé fronty
Číst článek
„Děláme to 25 let. Byli jsme velmi pravděpodobně první, kdo začal vyrábět jablečný mošt v bio kvalitě od registrovaných ekologických zemědělců. Je za tím pěkná pohádka o tom, jak lidé tady v kraji po staletí ovoce pěstovali,“ říká Machů.
Moštovací sezona podle něj trvá od počátku září do listopadu. „To se sem dovezou nejposlednější z posledních odrůd a my budeme dokončovat naši sezonu, během které zpracujeme mezi 200 až 300 tunami jablek,“ dodává.
„Není nic lepšího než čerstvě vylisovaná jablečná šťáva,“ míní Machů, kterého ani po 25 letech chuť na mošt nepřešla.