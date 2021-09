Na hradě Velhartice budou k vidění korunovační klenoty. Návštěvníci si vyzkouší hledání v pramenech

Stát se na chvíli badatelem, zkoumat historické prameny a dokonce se dostat na místo, kde byly v 15. století ukryté korunovační klenoty. To vše nabídne nový prohlídkový okruh, který připravují na hradě Velhartice. Hotový bude do dvou až tří let. Velhartice (Klatovy) 11:26 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studie nového prohlídkového okruhu Šumavské klenotnice | Zdroj: Správa hradu Velhartice

„Jedná se o okruh, který nazýváme Šumavskou klenotnicí, protože se zabývá tajným převozem a uložením korunovačních klenot v 15. století na hradě Velhartice. Celý okruh se bude odehrávat v hradních sklepeních. Je to část hradu, která je zatím návštěvníky nevyužívaná. Plánujeme zde udělat trochu netradiční prohlídku,“ popsal kastelán hradu Matěj Mejstřík.

V rámci nového prohlídkového okruhu budou představeny dochované listiny, artefakty a další historické skutečnosti.

Zapojí se i sami návštěvníci. „Ti by se měli stát badateli a těmi, kteří zkoumají dostupné historické prameny. A sami si vytvoří názor na to, co se tady tenkrát stalo. Návštěvnický okruh by měl být pro skupinu maximálně 12 lidí, aby byla dobrá interakce mezi průvodcem a návštěvníky,“ doplnil Mejstřik.

Staré s moderním

Nový návštěvnický okruh bude jako kulisu využívat nejen autentických prostor hradu, ale i audiovizuální techniku.

„Hned na začátku prohlídky budeme chtít návštěvníka vtáhnout do pátrání po stopách tohoto příběhu. Vidíme v tom jeden z největších smyslů nové prohlídky, že představíme návštěvníkům ty metody, jakými historik archivář bádá, a jak vlastně může ty dílčí informace sestavit až do příběhu,“ uvedl Zdeněk Svoboda, předseda spolku Hrad, který se na tvorbě nového okruhu spolupodílí.

„Je to přesně to, co tady má prezentovat, a to je řemeslo historikovo, které není úplně jednoduché. Na Velharticích se totiž ta tradice drží od 15. století a drží se i v různých slovních interpretacích a pověstech. Historik se tak musí oprostit od tohoto druhotného nánosu a před sebou má listiny, které můžeme považovat za autentické, ale zároveň některé dokumenty byly zachovány jen v opise,“ komentovala Zlata Gersdorfová ze Západočeské univerzity v Plzni.

„Otázkou ale je, jestli je i ta kopie přesná. Takže je to opravdu detektivní práce,“ řekla historička, která společně s kolegy zpracovávala archivní rešerši nového okruhu.

Faktem zůstává, že korunovační klenoty na hradě Velhartice skutečně byly a díky novému prohlídkovému okruhu se tam i znovu vrátí, i když možná přeci jen v trochu netradičním pojetí.