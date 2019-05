Nález, který nemá v Česku obdoby. Na Královohradecku našli sekeru z raného středověku

Podle Královéhradeckých archeologů se jedná o nález, který nemá v České republice obdoby. Letos v květnu jim spolupracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové předal železnou sekeru zdobenou stříbrem z raného středověku. V pátek to veřejnosti sdělil hradecký archeolog Ondřej Herčík.

VIDEO: V hrázi Pařezitého rybníka našli potrubí ze 16. století, kdy Řásné vládl Zachariáš z Hradce Číst článek

„Zajímavé je na ní především to, že je tauzovaná (zdobení kovu kovem. pozn red.) stříbrem. Předběžně nález datujeme do 9. století našeho letopočtu, tedy do období Velké Moravy. Podobný nález z území naší republiky zatím neznáme. Dosud se nepodařilo nalézt analogie ani z území střední Evropy,“ řekl Herčík.

Tento typ sekerky je sice pro období a oblast Velké Moravy typický, ale žádná nebyla takto zdobená. „Právě ta výzdoba je neobvyklá,“ uvedl Herčík.

Speciální nález

Sekera je široká okolo tří a dlouhá 12 centimetrů. Nejvýraznějším výzdobným motivem jsou ptáci na těle sekery, další výzdoba je po obvodu nástroje. „Pomocí rentgenových snímků jsme zjistili také zdobení v oblasti tuleje, která je zatím skryta pod vrstvou koroze. Sekera je nyní u našich konzervátorek, kde ji odborně ošetří a uvedou do stavu, kdy bude možné s ní dále odborně pracovat,“ řekl Herčík.

Nálezce sekeru objevil na poli bez pomocí detektoru kovu. Šlo o izolovaný nález. Vědci se domnívají, že mohla pocházet z nedalekého orbou narušeného raně středověkého pohřebiště. „Typově jde o zbraň, ale díky výzdobě to lze považovat i za jakýsi sociální odznak. Ten, komu sekera patřila, mohl mít ve společnosti speciální postavení,“ dodal Herčík.