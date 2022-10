„Ono to zní hrozně absurdně, proč bych dělala něco, co se mi nelíbí, co mě bolí, co nechci. Ale to šlo po tak malých krůčcích. Najednou si člověk uvědomí, že dělá něco, co by před půl rokem nedělal,“ říká Táňa. Hrdinka páté epizody podcastové série Hranice násilí se postupně proti své vůli ocitla v podřízené roli v BDSM vztahu. Přítel ji nutil žít zcela podle jeho představ a izoloval ji od rodičů, ti jí ale nabídli pomocnou ruku. Praha/Ostrava 13:12 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Měla jsem dělat všechno, co muži chtějí.‘ Táně bylo 15, když ji přítel bil a manipuloval, pomohla jí rodina | Foto: Nikola Logosová | Zdroj: Český rozhlas

Táně bylo 13, když začala chodit na procházky s rodinným kamarádem. Byl o čtyři roky starší a rád vystupoval jako zkušeného světáka, který ví, jak se všechno dělá, protože je zkušený podnikatel. Začali spolu chodit, když Táně bylo 14.

„Měla jsem pocit, že chodím se starším klukem, který má auto a nosí sako, mě nějak zlepšuje v očích spolužáků. Ale taky tam byla už od začátku spousta drobných komentářů o tom, jak má vypadat správná holka,“ vzpomíná Táňa v podcastu Hranice násilí Radia Wave a přiznává:

„Nekoupila jsem si oblečení bez toho, abych mu to poslala na messenger, jestli to schvaluje. Ze začátku jsem ale měla pocit, že on mě tím vylepšuje. Měla jsem ideu dokonalé holky, kterou muži zbožňují, protože udělá všechno, co oni chtějí a naplňuje jejich ideál.“

Mýty první lásky

Podle psychoterapeutky Dany Pokorné hrál velkou roli Tánin nízký věk. „Navíc člověk opravdu nemá napsáno na čele ‚já jsem násilný partner a budu tě bít a sexuálně vykořisťovat‘. Byl to prostě běžný, charismatický kluk,“ říká odbornice a upozorňuje i na to, jak nás v pubertě mohou ovlivňovat mýty spojené s první romantickou láskou:

„Člověk se snaží partnerovi vyhovět, má pocit, že pravá láska je o tom, že se přizpůsobím tomu, jak nás chce vidět, že když nežárlí, tak to není pravá láska a podobně.“

Tresty. A bez souhlasu

Když bylo Táně 15, začali spolu mít sex. „Byl hodně řízený tím, co on si představoval, že by se mělo dít. Postupem času se tam přidávaly tvrdší praktiky jako z pornografie. Ale mně bylo 15, nedokázala jsem to posoudit, a tím pádem jsem mu věřila, že ví, co a jak.“

Postupně ale partner začal používat tvrdší praktiky, na souhlas se jí ale neptal. „Jako třeba bití rákoskou, páskem a tak. Zní to absurdně, proč bych dělala něco, co mě bolí, co mi ubližuje a co nechci. Bylo to ale po malých krůčcích. A já se naučila, že ne pro něj není odpověď,“ popisuje.

Partner vytvořil seznam trestů, které mohl kdykoliv uplatňovat, ale bití se postupně přeneslo ze sexu do běžného života a zároveň se začal rozhodovat podle vlastní nálady, jestli se Táňa něčím provinila. Dával si ale pozor, aby ji netloukl do obličeje, ale na těle. A začal tlačit na to, aby s ním Táňa trávila víc a víc času.

Tánini rodiče ale nesouhlasili s tím, aby jejich patnáctiletá dcera u partnera přespávala.

„On mě v podstatě donutil, abych utekla z domu. Přišel k nám, když tam rodiče nebyli, sbalil mě a odvezl k sobě na byt. To bylo pro mě asi nejvíc náročné, týden jsem brečela, zakazoval mi se s rodiči vídat,“ vzpomíná Táňa na to, jak její partner psal jejím rodičům, že Táňa se s nimi prý nechce vidět.

Rodiče se ale nevzdali. „Táta přišel do školy, vytáhl mě z vyučování, vzal mě na kafe a já mu řekla, že chci domů. Tak jsme zajeli na byt, táta mě sbalil a odvezl domů. Ale nic se nezměnilo, přítel měl dál svoje požadavky, nakonec mě zamkl u sebe. A rodiče řekli, ať jdu bydlet k němu.“

Mezitím začali rodiče chodit na rodinnou mediaci a přidala se k nim i Táňa. „Přešli z pozice naštvaného rodiče o role přijímajícího rodiče. Přestože dělám věci, se kterými nesouhlasí, tak mě mají rádi a jsem jejich. A vždy se můžu vrátit. To mi hrozně pomohlo, vytvořil se tím bezpečný přístav,“ popisuje vděčně Táňa. A do bezpečného přístavu se jednoho dne vrátila.

Půl roku bezpečí

O šest měsíců později si Táňa náhle přiznala, že si prošla domácím násilí.

„Půl roku po tom se mi najednou odemkla nějaká komnata v mozku. Najednou jsem si uvědomila, že se mi děly hrozné věci. Sama sobě jsem nahlas řekla, že mě bil. Že jsem s tím nesouhlasila, naopak jsem ho často prosila, ať přestane. Mozek, jak už byl půl roku mimo stres a v bezpečí, najednou usoudil, že už je dostatečně bezpečné, abych se s tím vypořádala. A tak to na mě všechno vylil. Ze dne na den ze mě byla labilní troska,“ přiznává Táňa.

To je podle psychoterapeutky Pokorné obvyklé: „Možná je to odpověď na otázku, proč oběti sexuálního násilí se svou zkušeností přicházejí a s odstupem několika měsíců nebo i let. V době, kdy se trauma odehrává, není možné ho zpracovávat. To až poté, co situace odezní.“

Poté, co bylo Táně 18 let, vyhledala odbornou pomoc. Dnes studuje psychologii a je koordinátorkou projektu NePornu.

Spolu s kolegou Petem Luptonem v závěru podcastu rozebírá, jak sledování pornografie ovlivňuje naše vztahy a vnímání vlastního těla: „Většinou uslyšíte, že sledovat porno přiměřeně je v pořádku, že to způsobuje problémy jen malé části lidí, ale už vám neřeknou, co to je přiměřeně. Lidé se dívají třeba denně a mají pocit, že to není problém.“

