‚Život je pomíjivý, jedinou jistotou je smrt.‘ Firma v Ekvádoru nabízí noční pobyt v temné hrobce

Ekvádorská společnost Quito Post Mortem nabízí zájemcům nevšední turistickou atrakci. Uprostřed noci je zavede na hřbitov El Tejar v metropoli Quitu, kde je na chvíli zavře do temné hrobky. Zážitek má návštěvníky přimět přemítat o své minulosti a podstatě lidství, napsala agentura Reuters. Quito 6:52 14. září 2019

Jedna žena z 13členné skupiny děsivost situace neunesla, odmítla dále pokračovat a hrobku opustila. Ostatní však později uvedli, že to byl téměř meditativní zážitek.

„Co děláte pro to, aby si na vás někdo vzpomněl, až zemřete? Co děláte pro to, abyste nebyli zapomenuti?“ ptá se skupinky 13 turistů se zavázanýma očima průvodkyně cestou do hrobky. Jiný průvodce přitom vydává nervy drásající zvuky tím, že o sebe mlátí kovovými předměty.

„Naším cílem je donutit lidi přemýšlet,“ vysvětluje šéfka společnosti Alexandra Ortegová, která s nápadem přišla. „Na hřbitovech najdeme život i smrt. Život je pomíjivý a smrt je naše jediná jistota,“ dodává žena v černém oblečení s temně fialovou rtěnkou na rtech.

Mystická zaujatost smrtí je přitom podle Reuters latinskoamerické kultuře vlastní. Návštěva Buenos Aires bez zastávky na hřbitově Recoleta, kde je pohřbeno mnoho význačných osob, jako bývalá první dáma Eva Perónová, není považována za plnohodnotnou.

Mexický Den mrtvých (Día de Muertos) je oslavou zemřelých, při němž se pořádají masivní barevné průvody a hoduje se na hřbitovech.

S nápadem noční návštěvy hřbitova přišla Ortegová, když přemýšlela o neotřelých nápadech pro svou závěrečnou práci při studiu turistického ruchu.

Jako třešničku na dortu přidala nápad s páskou přes oči a pobytem vleže v hrobce. „Když to absolvujete se zavázanýma očima, umocňuje to zážitek,“ popisuje.

Jedna žena z 13členné skupiny děsivost situace neunesla, odmítla dále pokračovat a hrobku opustila. Ostatní však později uvedli, že to byl téměř meditativní zážitek. „Přemýšlel jsem o smrti,“ svěřil se 23letý Stalin Caíza, který odcházel se slzami v očích. „Jak se říká, jsme prach a v prach se obrátíme,“ dodal.