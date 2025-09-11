Hudba jako lék. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě oslavila muzikoterapií týden duševního zdraví
Pacienti jihlavské psychiatrické nemocnice mohli dát průchod svým emocím skrz zpěv a hudební nástroje. Během týdne duševního zdraví prožili společnou hudební terapii pod širým nebem. Vyzkoušeli si různé druhy bubnů, cajónů anebo tamburín.
Na zahradě areálu jihlavské psychiatrické nemocnice hraje zhruba 120 pacientů na různé nástroje. Někteří absolvují hudební terapii vůbec poprvé, mezi nimi například paní Jana. Hraje na buben říká, že v ní tato činnost probouzí „radost a blažené pocity“.
„Mám hudbu rád,“ říká pacient Michal, „a když jsem tady, vyvolává to ve mně klid a dobrou náladu,“ dodává Michal, který hraje na rumba koule.
Hudební terapii vedou terapeutka Monika Daníková a zdravotní sestra Andrea Peserová. Teď poprvé všichni pacienti zpívají.
„Když si zazpívají, otevírají emoce. A když jim umožníme projevit se takhle muzikálně, zvýší se jim sebevědomí,“ popisuje terapeutka Monika. „Hlavně vypnou a přestanou přemýšlet nad svými starostmi, soustředí se na hudbu a na rytmy,“ doplňuje sestra Andrea.
Pacienty, personál i veřejnost čeká během týdne duševního zdraví i doprovodný program, například komentovaná prohlídka nemocnice.