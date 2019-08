Česko posílá více humanitární pomoci do zahraničí. Peníze jdou do Sýrie, Jemenu nebo na Ukrajinu

Třeba ministerstvo zahraničních věcí poslalo do Sýrie za poslední čtyři roky zdravotnický materiál a přístroje za dvacet milionů korun. Podporuje také zdravotnictví v Jemenu.

„Jemen je země, která je strašným způsobem zkoušené konfliktem, o kterém se tolik nehovoří. Tam potřebujete zařízení, jak pro lékařské účely, což je předmětem dodávky České republiky. Ale rozpadá se tam i systém vakcinace mladých lidí a dětí, takže velká část se soustředí na pomoc udržení nějakých základních zdravotnických možností, které může zajišťovat Česká republika,“ řekl pro Radiožurnál náměstek Martin Tlapa.

V Jemenu pomáhá také obecně prospěšná společnost Lékaři bez hranic. Na misi tam byl český chirurg Tomáš Šebek, který před časem popsal své zážitky ve vysílání Českého rozhlasu.

„V Jemenu je válka, která, právě v Jemenu, mi připomněla, jak strašně málo stačí na to, aby v zemi, která relativně prosperuje a je to turistická destinace, se něco zvrtlo, a najednou máte na ulicích válku.“

Ministerstvo zahraničí pomáhá třeba také v Gruzii. Konkrétně s prevencí a léčením rakoviny.

Projednání rozpočtu

„Doufáme, že v rámci rozvojového spolupráce, jak se bude projednávat rozpočet, se najdou finance na pokračování projektů. V Sýrii je to samostatný, vládou schválený program, který bude v letošním roce končit. Budeme ho překládat vládě, aby rozhodla o jeho pokračování, a myslíme, že by měl pokračovat i v dalších letech. A pokud jde o humanitární a rozvojovou pomoc v Gruzii a v Jemenu, tak ty jsou z prostředků rozvoje spolupráce a předpokládáme, že oba budou pokračovat,“ dodává Tlapa.

Pomáhají také neziskové organizace. Člověk v tísni vybral zatím ve sbírce na pomoc lidem ve Venezuele osmdesát tisíc.

„Pomoc oficiální, která je podporovaná vládou, se dostává jen určité části obyvatel. My se snažíme podporovat ty, kteří zůstávají stranou. To jsou lidé na venkově, lidé, kteří žijí mimo oficiální politické struktury. To jsou ti nejzranitelnější,“ vysvětluje Tomáš Urban z organizace.

Sbírka na pomoc lidem ve Venezuele pokračuje. Podle Člověka v tísni se humanitární krize v jihoamerické zemi prohlubuje. Je tam akutní nedostatek potravin, léků i vody. Ve velkém ohrožení jsou matky s dětmi, chronicky nemocní a opuštění senioři i hendikepovaní. Teď aktuálně má Člověk v tísni ještě sbírku pro Sýrii a Ukrajinu.

Pomáhají i jednotlivci.

Další zdravotnickou pomoc ve světě poskytuje také ADRA Česká republika nebo nezisková organizace Charita Česká republika.

Ukrajinský psycholog žijící v Česku Rostislav Prokopjuk prodává své obrazy a za vybrané peníze kupuje léky pro nemocnici v Kyjevě.

„Na Ukrajině jsou léky, nelze říct, že tam nejsou. Ale je tam obrovský počet raněných a lidí, kteří ty léky potřebují. Takže to vojenská nemocnice prostě nezvládá pokrýt z vlastních zásob. Každý den je pět, šest raněných. V Doněcku, Lugansku a dalších místech bojů jsou polní nemocnice. Když se jedná o lehčí zranění, tak ti kluci vlezou do polní nemocnice a pak se vracejí zpátky do boje. Pokud je zranění vážnější, co už polní nemocnice nezvládají, tak posílají do Kyjeva, do Charkova, do větších vojenských nemocnic,“ popisuje situaci.

Vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC vysílá do zahraničí lékařské týmy. Letos je to celkem šest misí do Jordánska, Senegalu a Libanonu. V druhé půlce roku se počítá s deseti.