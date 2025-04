„Moje děti jsou už větší a sociálně zdatnější – museli jsme na tom odmala pracovat. Když ale byly malé, byl opravdu problém jít do většího obchodu. Využívali jsme malé večerky. Sama s dětmi jsem si netroufla jít nakupovat,“ vysvětluje svoje zkušenosti s nakupováním s dětmi s poruchou autistického spektra předsedkyně spolku APLA severní Čechy Iveta Pokorná.

Hypermarket v Trmicích začal pořádat modré hodiny – mají pomoci s nákupem hlavně lidem s autismem

Modré hodinky spočívají třeba ve ztlumení osvětlení, hudby a pípaní pokladen. To oceňuje také otec autistického chlapce Petr Böhm: „Vlastně je to dobré i po té sociální stránce, že je to vrátí do normální společnosti. Nebudou se cítit tak odstrčení a přijdou do styku s normálním prostředím. Ti autisté pak, když mají takhle přizpůsobené to prostředí, jsou schopní to i natrénovat.“

V čem konkrétně spočívá úprava nákupního prostoru? „Všechna liniová světla tlumíme o zhruba 50 procent – pro nějakou tu příjemnější atmosféru. Vypínáme také rozhlas a zvuky pokladen,“ vysvětluje ředitel trmického Globusu Jan Valenta.

Změnu během modrých hodiny na podporu lidí s autismem uvítali i Alena a Karel Maraske, kteří přišli na běžný nákup. „Jojo, je to dobré. Je to tu klidnější a i pro nás je to příjemnější,“ shodují se.

Klidnější nákupy jsou v trmickém hypermarketu naplánované na každé úterý, vždy od 15 do 17 hodin.