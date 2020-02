Dívka, která umí 17 řečí: Když s někým mluvíte jeho mateřským jazykem, jde mu to přímo do srdce

Když má někdo maminku Češku a tatínka z Holandska, není divu, že ovládá oba jazyky. Další se naučí ve škole a ještě jeden třeba kvůli cestování. Proč se ale někdo naučí sedmnáct různých řečí a pouští se do dalších? Eva Spekhorstová byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Jihlava 10:58 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Všechno začalo u Spekhorstů v rodině. „Vždycky jsme doma mluvili s maminkou česky a s tatínkem německy, teď už je to různé, už se to proměnilo, bavíme se třeba anglicky,“ usmívá se Eva. „Potom jsem tátu donutila, aby se mnou mluvil i holandsky, protože jsem se to chtěla naučit,“ popisuje.

Ve škole se v prvních letech, kdy se ostatní děti teprve začínají učit druhý jazyk, trochu nudila.

Na gymnáziu pak měla zpočátku individuální studium a psala s ostatními jen testy. Na vyšším gymnáziu už pracuje v hodinách s ostatními.

Další jazyky se začala postupně učit kvůli přátelům. Dnes je jich celkem 17. Umí češtinu, němčinu, holandštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, řečtinu a norštinu a zatím nejnověji turečtinu. Z těch vzdálenějších jazyků se Eva naučila korejštinu japonštinu, čínštinu a indonéštinu.

Na jazycích ji nejvíce zajímá fonetika, tedy zvuková stránka jazyka, způsob, jakým se vyslovuje a tvoří melodie řeči. Nejprve je důležité osvojit si přízvuk a intonaci jazyka.

„Teď když jsem se chtěla naučit turecky, seděla jsem tři dny u turecké televize a poslouchala, jak mluví. I když tomu nerozumíte, tak se to musí naposlouchat. U některých jazyků se bez fonetiky nikam nehnete,“ směje se Eva.

Přátelé po celém světě

Jazyky se Eva učí především proto, aby mohla mluvit se svými přáteli z celého světa jejich rodným jazykem. „Jeden moudrý muž řekl, že když mluvíte jazykem, kterému ten člověk jenom rozumí, jde mu to do hlavy, ale když mluvíte jeho mateřským jazykem, tak mu to jde rovnou do srdce, a já myslím, že to je pravda.“

Nejrychleji se učí sama a využívá k výuce internetové programy a aplikace. „Je jich hodně. Našla jsem například Tandem, přes kterou jsem se seznámila se třemi svými nejbližšími kamarádkami - voláme si, píšeme si. Díky tomu jsem potkala spoustu lidí na celém světě,“ prozrazuje.

Evě Spekhorstové pomáhá při učení jazyků i hudební sluch. Oba její rodiče učí na Základní umělecké škole v Třebíči hudbu, Eva sama hraje na sólovou kytaru k mamince Janě a k tátovi chodí do kytarového orchestru, učí se zpěv, hrát na klavír a také malovat, dokonce měla už i výstavu svých obrázků.