I malé děti ve školce se můžou učit programovat robota a stavět mosty. Zkouší to třeba ve Vimperku

Učitelka Královské školky ve Vimperku Renata Nováková s dětmi staví silnici k ropné rafinerii z lega. „Máme téma malý ropař a učíme se, kde se ropa těží, jak se zpracovává a hlavně kam se vozí,“ vysvětluje.

Malou technickou univerzitu má hned několik Královských školek. „Malá technická univerzita má dvanáct modulů, takže každý měsíc máme nějaké téma, například malý architekt, inženýr, stavitel mostů, vodohospodář, energetik, zpracovatel odpadu,“ vyjmenovává ředitelka Jaroslava Králová.

Kromě toho využívají i Malou digitální univerzitu, ta vypadá zase trochu jinak.

„Ukazuje dětem online svět, internet. Co se třeba děje s obrázkem, když ho umístíte na internet. Neukazujeme jim to ale žádnou elektronickou formou na tabletech, je to všechno offline, to znamená hrou,“ líčí ředitelka.

Děti si vyzkouší i jednoduché programování. „To je velká zábava. Máme pár robůtků a děti se učí programovat. Je to opravdu základ, možná, že by se nám programátor smál, ale logicky se učí, jak se musí tomu robotovi naprogramovat cesta, aby došel z bodu A do bodu B,“ dodává Jaroslava Králová.

Lektorky Malé technické a digitální univerzity navštěvují v celém Česku kolem tří tisíc školek. Licenci si zakoupily zhruba čtyři stovky pracovišť, na jihu Čech kromě Královské školky ještě písecká knihovna.