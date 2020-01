Voda, mléko, bonbóny. Občerstvení, které si smějí dopřát senátoři během impeachmentu s Trumpem

Soudit prezidenta dává americkým senátorm zabrat. Jednání se vlečou dlouhé hodiny a přímo v sále jsou povolené jenom voda a mléko. A ačkoli se na většině věcí republikáni a demokraté, co se týče Donalda Trumpa, neshodnou, o jednu věc se podělí. Jedná se o nenápadnou spíž plnou bonbónů a čokoládových tyčinek. Washington 13:45 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikán Lindsay Graham hovoří při impeachmentu s Donaldem Trumpem v americkém Senátu. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Projednávání ústavní žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa na půdě Senátu má svá pravidla a klade na senátory i fyzické nároky.

Za 220 let, co budova Kapitolu stojí, v ní teprve potřetí soudí prezidenta. Senát sídlí v severním křídle a nálada je podle pamětníků mnohem napjatější a nepřátelská, když to srovnáme s procesem s prezidentem Billem Clintonem před 21 lety.

Na čem se ale republikáni a demokraté shodnou, je to, kdy udělat přestávku na občerstvení. Přímo v sále jsou během dlouhých hodin soudního procesu s Donaldem Trumpem povolené jenom voda a mléko.

„Dávám vodu – studenou i teplou, proto mívám na stole dvě sklenice. A pozdě v noci jsem si dala své mléko, co je vlastně jogurt. Ale bylo to mléko,“ říká senátorka a uchazečka o demokratickou nominaci na prezidenta Elizabeth Warrenová.

Šuplík poslední záchrany

Ovšem když je nejhůř, existuje přímo v sále ještě nenápadná spíž plná bonbónů a čokoládových tyčinek. Je to u stolu číslo 80, kde dlouhodobě sedávají republikáni, co tuto tradici v 60. letech založili.

Tomuto šuplíku poslední záchrany teď vládne Patrick Toomey, který ho plní sladkostmi z Pensylvánie, za kterou je zvolený, ale přijít si prý mohou i demokraté z druhé strany sálu.

Republikán Lindsay Graham před novináři láteří nad délkou projevů demokratů, při kterých o chvíli později dlouze zívá už brzy odpoledne. Nezávislý senátor a další uchazeč o demokratickou prezidentskou nominaci Bernie Sanders si sundává brýle a otírá si pot z čela.

Každý z nich sedí v opačné části místnosti – republikánům patří při pohledu do tváří levá část sálu, demokratům pravá. Dělí je fyzicky jen úzká ulička, ale mentálně hluboký příkop.

„Hlasovali jsme během prvního dne dvanáctkrát, a z toho jedenáctkrát sto procent republikánů řeklo, že nechtějí svědky, že nechtějí dokumenty a že nechtějí ani zdání spravedlivého procesu. Při jednom hlasování se jeden republikán odchýlil. Myslím, že to je záblesk naděje, ale páni, je malý,“ říká Elizabeth Warrenová na chodbě v senátním zákulisí.

Jen chvíli po ní se tu zastavuje její soupeřka v prezidentských primárkách demokratů Amy Klobucharová.

„Američané teď chtějí slyšet mluvit svědky. Jeden z mnoha špatných momentů druhá strana předvedla, když jsme v jednu hodinu ráno řekli – dobře, tak nechme rozhodnout Johna Robertse, kdo jsou relevantní svědci. Je to republikány dosazený konzervativní šéf Nejvyššího soudu, a stejně to zamítli.“ Podle senátorky už nemůže přijít víc do očí bijící důkaz, že plní prezidentův rozkaz.

Klobucharová viděla už hodně republikánů, kteří sklápí zrak, hlavně když se mluví o národní bezpečnosti. Vladimir Putin se dívá a mnoho jejích kolegů z druhé strany uličky razí rozhodný přístup k Rusku.

„To obnáší i to, že dají jasně najevo, že není v pořádku, když americký prezident zadržuje pomoc pro rodící se demokracii, kam Rusko podniklo invazi. A to je proto, že s ní chce licitovat pro svoje osobní, stranické, politické zájmy,“ dodává senátorka Amy Klobucharová.

Nejlepší obrana je útok

Tohle volání po svědcích z blízkého okolí Donalda Trumpa teď na demokratické straně politického příkopu přehlušuje všechno ostatní. A republikáni z druhého břehu hlásí, že nejlepší obranou je útok.

„Já být prezidentem, tak bych s nimi vůbec nespolupracoval. Já sám jsem mu řekl, že nesmí vyhodit vyšetřovatele Muellera a přesvědčoval jsem ho, ať s ním spolupracuje," říká senátor Lindsay Graham. Mueller je podle něj muž zákona, kdežto demokrati ve Sněmovně Schiff, Nadler a Pelosiová prezidenta zažalovali během 48 dnů.

„Vydali se na křížovou výpravu a je jim jedno, co zničí po cestě za zničením Donalda Trumpa. Mně to jedno není, takže vzkazuju svým kolegům demokratům – můžete si o mně říkat, co chcete, ale já se nesnažím nic zakrýt. Já naopak odhaluju – vy prezidenta nenávidíte tolik, že zničíte tu instituci!“

Užívá si republikán Graham z plných plic chvíle mimo hlavní sál Senátu, protože tam mají senátoři zakázáno mluvit, i když je zatím nikdo nenapomíná, když si občas aspoň šeptají. Také musejí před vstupem do sálu odevzdat mobilní telefony i ostatní elektroniku, takže padají vtipy o separační úzkosti.

Poznámky si dělají tužkou na papír a někteří si podpírají těžké hlavy. Právě ty v horizontu týdnů rozhodnou, jestli bude Donald Trump třetím americkým prezidentem osvobozeným od ústavní žaloby, anebo prvním zbaveným funkce.