Indie chce nový systém číslování bot. Obyvatelé mají širší chodidla než Američané a Evropané

Vybrat správnou velikost bot by mohlo být v Indii v budoucnu o něco jednodušší. Anebo naopak ještě o něco složitější. To se teprve ukáže. Tamní úřady chtějí, aby od příštího roku vznikl nový systém číslování, který by měl pro indický trh nahradit současné standardizované velikosti – americké, britské a evropské. Dillí 11:47 26. dubna 2024

V Indii dnes převažuje britský systém číslování velikostí bot, který byl zavedený už během britské koloniální nadvlády. A jak píše server Indian Express, ukazuje se stále víc jako nevyhovující.

Indové totiž mají chodidla všeobecně širší než Evropané nebo Američané. A kvůli tomu si musí často kupovat boty, které jsou na jejich nohy příliš dlouhé nebo jsou jim těsné. Jak píše Indian Express, týká se to hlavně žen, které nosí boty s vyššími podpatky.

Nepadnoucí obuv je nejen nepohodlná, ale může vést i ke zraněním. Užší nebo těsnější boty také negativně ovlivňují krevní oběh, dlouhodobě to tak může mít negativní dopady na lidské zdraví – hlavně u starších žen a diabetiků.

Indové si na velikosti dlouhodobě stěžovali a také se v Indii podle tamních výrobců vrátí až polovina všech bot koupených přes internet. Tamní Institut centrálního kožedělného výzkumu, spadající pod Radu pro vědecký a průmyslový výzkum, proto provedl rozsáhlé šetření. Zapojilo se do něj přes 100 tisíc lidí. Aby studie podchytila diverzitu početných indických etnik, účastníci byli rozdělení do pěti regionů. V nich vědci na 79 místech prováděli 3D skenování nohou.

Velikost VIII

Nový systém se má jmenovat Bhá, což je odvozeno od hindského pojmenování Indie – Bhárat. Boty by v něm měly být širší, než jsou ty aktuálně dostupné.

Zmíněný výzkumný ústav doporučil, aby měl systém celkem osm velikostí. Server Indian Express pro ně používá anglické číslování. Namátkou – I má být určená pro děti do jednoho roku, III pro děti od čtyř do šesti let, V a VI pro dospívající dívky, respektive chlapce. Pro dospělé ženy je tu velikost VII a pro dospělé muže VIII. Poloviční čísla, na rozdíl od britského nebo evropského měření, prý potřeba nejsou.

Autoři studie věří, že systém Bhá zajistí vhodnou obuv pro 85 procent obyvatel Indie. Což má být lepší než současný stav. Aby se do bot vešlo co nejvíc lidí, tak největší velikost VIII bude podle návrhu o pět milimetrů delší.

Jde ale stále jen o návrh, který musí schválit úřad pro indické míry. A protože má nové číslování úplně nahradit euroamerické systémy, úřady navrhly, aby se Bhá nejdřív testovalo ve zkušebním provozu. Definitivně by měl být systém Bhá zavedený v příštím roce.