Pravda je šeredná a naše filmy ji dokumentují, říká autorka dokumentu Infiltrace

Její aktuální Infiltrace vypráví drsné příběhy o zdravotnictví nebo prodejcích hrnců. Dokumentaristka Šárka Maixnerová natáčí filmy, které burcují veřejnost. Jak moc ale taková investigace ukazuje skutečný stav věcí? Kam se posunul byznys takzvaných šmejdů? A jak se rozhoduje, když jako autorka stojí na etické hranici natáčení? Host Lucie Výborné Praha 19:26 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do e-mailu jí chodí tisíce stížností. Někteří lidé zažili špatné zacházení, jiní posílají zbytečné nářky.

Třináct minut čekal krvácející chlapec na lékaře. ‚Nejhorší je, že se to stalo v nemocnici,‘ říká jeho otec Číst článek

Často jí také chodí reakce na odvysílaná témata: léčitelé, paliativní péče, onkologičtí pacienti a podobně. Sama prý nikdy u lékaře nezažila nic z toho, o čem byl poslední díl televizní série Infiltrace.

„Každý má jiný příběh. Jejich různá škála a my je chodíme ověřovat.“ Přestože často přijdou na to, že vina je často u samotných pacientů, kteří si někdy zbytečně stěžují, v případě rodiny Vyčítalových šlo o dramatické okolnosti.

Malý Adámek zůstal v nemocnici bez ošetření, které mělo fatální následky. Jeho otci se podařilo vysoudit kamerový záznam, na němž lékařka na chodbě minula krvácející dítě, aniž by mu poskytla pomoc.

Dokumentaristé se o konfrontaci s lékařkou nepokusili. „Nejsme zpravodajství. Náš pořad popisuje realitu,“ říká Šárka Maixnerová.

Její práce vychází z osobního přesvědčení: „Nemám ráda, když se něco přežene do té míry, že na druhé straně zůstane někdo poškozený. To je přirozený soucit a přirozené pohrdání tím, když se člověk této nespravedlnosti nedokáže postavit,“ vysvětluje.

Jak moc zvažuje etickou stránku věci? „Vážíme hranici, kde nechat oběť bez pomoci a kde jí pomoct. Ale neděláme to sami, máme na to právníky.“ Lidé, kteří v dokumentech vystupují jako poškozující, je odsuzují jako bulvár. „Ale tak to není,“ říká dokumentaristka. „Pravda je šeredná. A ti lidé to skutečně prožili, náš film to jen dokumentuje.“