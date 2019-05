Dívka z Malajsie spáchala sebevraždu po anketě na Instagramu. 69 procent zúčastněných hlasovalo pro

Šestnáctiletá dívka z Malajsie spáchala sebevraždu, zřejmě ji ovlivnil výsledek instagramové ankety. Podle místní policie se na populární sociální síti ptala, zda si má vybrat život, nebo smrt. Většina lidí hlasovala pro smrt a dívka si o pár hodin později vzala život. Informoval o tom server britského deníku The Guardian. Kuala Lumpur 10:53 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestnáctiletá dívka z Malajsie spáchala sebevraždu, zřejmě ji ovlivnil výsledek instagramové ankety (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Totožnost dívky ze Sarawaku, státu na východě Malajsie, policie nesdělila, zveřejnila ale podobu zprávy na dívčině účtu. „Hodně důležité, pomozte mi vybrat Ž/S,“ napsala dívka podle britského deníku.

Kam se obrátit pro pomoc? V případě psychických problémů je možné využít hned několika anonymních služeb zdarma, ať už po telefonu, emailem, nebo i osobně. Mezi ty patří například anonymní nonstop Linka bezpečí (116 111; pomoc@linkabezpeci.cz; popř. online chat), která se zaměřuje hlavně na děti a mladé lidi. Další možností je nonstop Linka důvěry Centra krizové intervence (284 016 666) spadající pod Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Pomoc nabízí také Krizové centrum RIAPS (osobní pomoc zdarma zejména pro obyvatele Prahy) nebo Spirála z Ústí nad Labem (nonstop linka 475 603 390).

Šedesát devět procent lidí hlasovalo pro smrt. Dívka o pár hodin později skočila ze střechy budovy. Podle policie trpěla dlouhodobě depresemi.

V Malajsii je pokus o sebevraždu trestný. Malajsijský právník a poslanec Ramkarpal Singh upozornil na to, že by zodpovědní měli být i lidé, kteří v anketě hlasovali.

„Byla by ta dívka stále naživu, kdyby ji uživatelé instagramu nepodporovali v tom, aby si vzala život? Kdyby jí někdo nabídl pomoc a poradil, aby vyhledala odbornou péči, poslechla by ho? Ovlivnilo hlasování její konečné rozhodnutí vzít si život? Pokud je pokus o sebevraždu trestný, možná by mělo být trestné i nabádání k sebevraždě,“ uvedl Singh.

Psychologická pomoc

Podle malajsijského ministra mládeže a sportu čin dívky upozorňuje na to, že země nutně potřebuje diskutovat o psychických nemocech. „Mám upřímnou starost o stav duševního zdraví mládeže v naší zemi,“ uvedl.

Instagram v únoru oznámil, že začne kontrolovat a označovat citlivý obsah týkající se sebepoškozování.

K rozhodnutí o důkladnější kontrole vedla tuto sociální síť smrt čtrnáctileté Molly Russellové z Británie, která podle rodičů spáchala sebevraždu, protože na instagramu sledovala obrázky týkající se sebevraždy a sebepoškozování.

Platformu pro sdílení zejména fotek a obrázků koupil v roce 2012 Facebook za zhruba jednu miliardu dolarů (necelých 23 miliard korun) jako možného konkurenta vlastní sítě.

Otázku, jak přistupovat k otázce sebevraždě na sociálních sítích, řeší Facebook od roku 2009, upozorňuje server Business Insider. Extrémní podoby problém nabyl v okamžiku, kdy někteří uživatelé využili nástroj přímého přenosu videa k tomu, aby zachytili vlastní sebevraždy.

Algoritmus

Facebook reagoval vytvořením algoritmu pro monitorování příspěvků o sebevraždách. Pokud umělá technologie vyhodnotí příspěvek tak, že může obsahovat záměr k sebevraždě, pošle ho moderátorovi obsahu a poté školenému pracovníkovi. Ten zase obratem upozorní záchranáře, kteří se snaží zasáhnout, než bude příliš pozdě.

Někteří psychiatři ale tento nástroj kritizují zejména kvůli tomu, že není jasné, jak vlastně algoritmus funguje. Facebook si své algoritmy chrání a i z důvody ochrany osobnosti posléze nelze zjistit, zda záchranáři dorazili na místo včas. Podle psychiatra z Harvardu Johna Torouse tak není jasné, jestli algoritmus vůbec označí správné lidi nebo může potlačovat zdravou diskusi o mentálních potížích.

Torous také upozornil na souhrnnou studii analyzující 17 jednotlivých výzkumných prací a 64 rozdílných modelů na prevenci sebevražd. Podle té tyto modely prakticky nemají šanci úspěšně předpovídat pokusy o sebevraždu.

Vyhledávání

Facebook přitom není jediný technologický gigant, který řeší problematiku sebevražd. S tím se potýká i Google. Server Market Watch upozorňuje, že pokud do vyhledávání Google uživatel napíše „jak se (nejrychleji) zabít“, nefunguje nástroj našeptávání výsledků.

V anglické verzi pak následuje jako první výsledek odkaz na psychologickou poradnu. Jenže při českém vyhledávání se zobrazí výsledky z blogů či diskuzních fór, které se zabývají otázkou, jak nejlépe sebevraždu spáchat. To může naopak lidi ve zranitelných chvílích k sebevraždě popohnat.

Český vyhledávač Seznam.cz sice nabídne jako první odkaz na Linku bezpečí, ale pouze při zadání slova „sebevražda“, a nikoli při „jak se zabít“.

‚Nahlašujte obsah‘

Obdobně se s otázkou potýkají také další firmy, jako je třeba Apple. Jeho hlasový asistent Siri při dotazu na sebevraždu poradí, aby se uživatel obrátil na psychologickou podporu, a nabídne čísla, na které je možné zavolat.

Otázkou, jak nepodporovat chování, které může kvůli sociálním sítím napomáhat sebevraždě, se tak bude muset zabývat také Instagram. Jeho mluvčí pro Asii a Tichomoří už rodině zemřelé dívky vyjádřila soustrast. „Modlíme se za rodinu této mladé ženy a myslíme na vás,“ uvedla.

„Máme zodpovědnost za to, aby se uživatelé instagramu cítili bezpečně a měli dostatečnou oporu. Prosíme všechny, aby nahlašovali nevhodný obsah a zavolali pomoc, pokud uvidí někoho, kdo je v ohrožení života,“ zdůraznila mluvčí.