Antisemitismus pomáhají podle studie šířit sociální sítě. V Británii se stalo na 1300 útoků za půl roku

Antisemitské ideje se stále víc šíří mezi mladé lidi. A můžou za to taky sociální sítě. S takovým zjištěním přichází nový průzkum na serveru The Guardian. Na sociálních sítích spíše pro mladší lidi, jako je třeba TikTok, se uživatelé mohou setkat s protižidovskými názory, ke kterým by se jinak pravděpodobně vůbec nedostali.

