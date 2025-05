Internet, obrazovka i podcast. Technologie vtahují žactvo do výuky, klasický papír má však své místo

Moderní technologie v poslední době čím dál více patří do výuky na školách. Neměly by však zcela nahradit papírové knihy, ale spíše rozšířit možnosti učení jako didaktické pomůcky. „I ti největší třídní lotři, kteří obvykle nedávají pozor, při poslechu audia zbystří – i když jde o stejnou informaci, jakou bych jim řekl já,“ popsal na debatě podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus učitel a lektor Vít Boček. Reparát Praha 0:10 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Debata podcastu Reparát na knižním veletrhu Svět knihy Praha | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

„Neumím si představit, že bych ve třídě neměla obrazovku,“ zdůrazňuje Kateřina Círová, provázející učitelka organizace Učitel naživo a pedagožka základní školy Kunratice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Reparát, který vznikl na Světě knihy, o tom, jakou budoucnost mají učebnice ve školách

„Ve svém předmětu se opírám o digitální technologie a učebnice vnímám jako nositele informací. Ve výtvarné výchově na druhém stupni využívám multifunkční panel připojený přímo k počítači. Internet je taková moje učebnice a s žáky díky tomu můžu sdílet svět umění,“ vysvětluje.

S žáky používá technologie také k tvorbě jejich vlastních prací, to podle ní rozvíjí jejich vizuální gramotnost.

„Nic není dogma, všechno je otevřené. Žáci se učí aktivně používat technologie a rozvíjet svou kreativitu. Sami jsou tvůrci různých animací a obsahů, které tvoří s technologiemi,“ popisuje Círová. Dodává, že děti samy přicházejí s podněty využívat technologie ve výuce.

Kateřina Círová, provázející učitelka organizace Učitel naživo a pedagožka základní školy Kunratice | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

Společně také občas vytváří učební materiály: „Jsou to vlastně portfolia jejich práce. V platformě pro online spolupráci žáci odevzdají svoji vizuální práci a my se k tomu můžeme vracet a reflektovat. Jsou to tak ‚učebnice‘ jejich pokroku.“

Zaujmout třídní ‚lotry‘

To, že je na některé předměty vhodné mít papírovou učebnici i sešit, je přesvědčený Vít Boček, učitel matematiky a fyziky na pražském gymnáziu Evolution a lektor pedagogů ve využití umělé inteligence ve výuce: „Papírová podoba je zásadní, protože s displejem člověk ztrácí přehled, co má před sebou.“

24:44 Jak na well-being ve školách? Poskytnout prostor o sobě přemýšlet a spolupracovat na problémech Číst článek

„Je potřeba, aby například takový postup a výpočet byly pořád na stejném místě. Není nezbytná vždy nějaká interaktivita, blikání a obrázky,“ poukazuje.

A upozorňuje na zhoršenou pozornost ve chvíli, kdy má dítě před sebou místo učebnice například tablet: „Na tabletu pořád vyskakují notifikace, někdo vám může napsat, zavolat.“

Klasická výuka se dá doplnit například audiem. Vzdělávací pořady, které nabízí Rádio Junior k ozvláštnění výuky, vyzdvihuje šéfredaktor Adam Kebrt:

Vít Boček, učitel matematiky a fyziky na pražském gymnáziu Evolution a lektor pedagogů ve využití umělé inteligence ve výuce (vlevo) a šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebrt | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas Plus

Vít Boček, učitel matematiky a fyziky na pražském gymnáziu Evolution a lektor pedagogů ve využití umělé inteligence ve výuce (vlevo) a šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebrt | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Audiem se dá hezky naučit a doplnit tím výukové materiály, jako jsou učebnice. Máme pořad například o dějepise ŽiliByli nebo pořad Superhrdinka, který se věnuje fyzice. Máme klasické literárně dramatické pořady, ale i pořad o šikaně, který se tématu věnuje na českých školách.“ Doporučuje zejména pořad Zvídavec, který funguje jako Wikipedie v rozhlasové podobě.

Pozitivní efekt audioformy na vnímání informací potvrzuje Vít Boček: „Takoví třídní lotři, kteří standardně neposlouchají, u nahrávky najednou začnou dávat pozor, i když je to zrovna ta stejná informace, kterou bych říkal já. Když se změní dynamika, začnou dávat větší pozor.“

Poslechněte si celou debatu podcastu Reparát z festivalu Svět knihy ze záznamu v úvodu článku.