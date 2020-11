Šéf sociálních služeb: Bez kontaktu s blízkými lidé chřadnou až na hranu toho, jestli dává život smysl

Protiepidemická opatření ve zvýšené míře postihují klienty a klientky českých sociálních zařízení, zejména seniory. „Na jaře se omezovaly samotné sociální služby i věci, které na ně navazují – rehabilitace a služby v oblasti duševního zdraví. To mělo sekundární dopady, které byly stejně dramatické jako nákaza,“ upozorňuje ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Praha 19:44 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Šimáček oceňuje, že se vláda v tomto směru poučila a podzimní restrikce už nejsou tak přísné. Poskytovatelé služeb už prý také dokáží vyvážit bezpečnost a další potřeby svých klientů včetně kontaktu s vrstevníky nebo rodinou.

„Lidem nesmí být odepřena možnost komunikovat s blízkými. Návštěva je pro ně častokrát jediné vytržení z těžké situace a povzbuzení. Pokud ho nedostávají, chřadnou až na samou hranu toho, zda pro ně život dává vůbec ještě smysl,“ zdůrazňuje.

Za klíčové považuje pravidelné testování personálu, a to jedenkrát týdně: „Máme antigenní i PCR testy, ale je to tak, že jsme se na to od léta systematicky připravovali s podporou magistrátu. Tedy ne státu, ale kraje,“ uvádí a zdůrazňuje: „Myslím, že už jsme si zvykli, že sociální pracovníci jsou také v první linii. A musí dostat veškerou podporu pro to, aby svou práci nepřerušili.“

Sociální péče je v Česku rozdělena mezi ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví. „Nabízí se ty agendy sloučit. Některá z příštích vlád by je mohla spojit do jednoho celku. Kdyby to řídil jeden ministr, tak by to velmi pomohlo,“ míní Šimáček.

Podle něj se běžně děje, že se lidé žijící v sociálních zařízeních nedostanou ke zdravotní péči, kterou potřebují. „Při vší úctě k domovům seniorům, není to jediné a správné řešení. Dlouhodobě se mluví o deinstitucionalizaci, tedy přenesení péče z velkých ústavů do menších a specializovaných, kde je více domácí prostředí,“ podotýká.

Větší důraz by se také mohl dát na domácí péči a různé asistenční služby, což by bylo levnější a pro klienty příjemnější. Pomohlo by to vyřešit nedostatek lůžek v domovech pro seniory i snížit riziko nákazy.

„Je třeba redefinovat způsob pomoci a podpory seniorů a lidem se zdravotním postižením, aby mohli více zůstávat doma. Ale jsme zpět u toho, že je ta gesce rozdělená mezi více ministerstev. A systém příspěvků na péči musí projít reformou,“ vyzývá Šimáček.

