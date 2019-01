Sociolog Biler: Kdyby Zeman nebyl prezidentem, tak si ho nikdo ani nevšimne. Stejně jako Klause

Sociolog a publicista Stanislav Biler se svým způsobem pokusil probudit českou společnost. Tvrdí, že se mění klima a podmínky pro život na Zemi, mění se struktura průmyslu a celé ekonomiky včetně životního stylu, nás i námi zvolené politiky to ale nezajímá. Vlastně už podle něj ani nechceme vědět, co se děje mimo Česko, a moc nás ani nezajímají zprávy ze zahraničí. A tak je svým čtenářům, posluchačům nebo divákům média moc nenabízejí. Praha 19:30 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Biler

„Nevím, proč se tady všichni tváří, jako že žijeme na opuštěném ostrově, který se vznáší někde ve vesmíru,“ komentuje Biler v Interview Plus současný stav české společnosti.

Ve své eseji pro Hospodářské noviny vykreslil docela pesimistický obraz současného Česka. Přestože se nám tak ekonomicky daří, rostou platy i důchody... „Lidé vnímají, že se nám teď daří, ale taky cítí, že to nebude navždy. To, že jsme na vrcholu, totiž není tak skvělé, jak by mohlo být,“ tvrdí.

Žijeme v bezčasí...

Žijeme prý v bezčasí a tváříme se, že horší časy nepřijdou. „Nejde ale o to, že se máme tak dobře, že není co zlepšovat. Máme tady spoustu dluhů, třeba v oblasti vzdělávání. Tady se ale v posledních desetiletích nic nového nestalo a nic nového se ani neplánuje… Mluví se jen o dvou oblastech: o učňovském školství a o zvyšování mezd učitelů.“

Přitom se Česko v mezinárodním srovnání neustále propadá, ale nějaká nová, pořádná koncepce školství dál chybí.

„Ze všech řešení se sáhlo k tomu nejjednoduššímu, k platům. Ty jsou samozřejmě ostudné, ale tím se pořád nic nezmění. Když chcete v automobilce vyrábět nové auto, tak asi musíte udělat něco víc, než jen zvýšit platy dělníkům,“ říká Biler ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Babiš a Zeman strhávají pozornost

Problém vidí i na české politické scéně, a to nejen v osobách prezidenta Miloše Zemana nebo premiéra Andreje Babiše (ANO). „Pouze ti dva nastolují témata a strhávají na sebe pozornost.“

Částečně je to prý jejich funkcemi nebo silnými osobnostmi. „Kdyby Miloš Zeman nebyl prezidentem, tak si ho nikdo ani nevšimne. Stejně jako Václava Klause st., který má čím dál radikálnější názory, ale nezastává žádnou funkci a nikoho už tak nebere,“ myslí si sociolog.

Premiér Babiš ale často říká, že jediným programem opozice je „antibabiš“. „S tím bych souhlasil a je to i největší zdroj jeho síly,“ tvrdí sociolog.

Slabá opozice

Opozice cílí pouze na citlivá témata, což je dnes už jen Čapí hnízdo. „Ale i na to si už veřejnost za ty roky zvykla a preference navíc na tom už opozice netrhne. Takže ho kritizují jen za to, že je to Babiš, a nevšímají si jeho kroků. Především ale nepředstavují personální alternativu vůči jeho politice,“ upozorňuje.

Ani jedna ze současných politických stran podle Bilera nenabízí nějaký pohled do budoucna, na rozdíl od okolních zemí, kde si dávají cíle až do roku 2050.

„Tady se nemluví ani o roce 2020... Vlastně to ale po nich nikdo nechce. Voliči nechtějí slyšet o změnách a problémech, natož o těch globálních. Jen doufají, že se tady v ČR zavřeme a nikdo si nás nebude všímat,“ dodává sociolog Stanislav Biler.