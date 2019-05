Zneužívání kněžími? ‚Probíhá radikální očista,‘ říká Tomáš Halík o skandálu uvnitř církve

„Katolická církev se k tomu konečně staví poctivě,“ říká Tomáš Halík v souvislosti se skandálem kolem sexuálního zneužívání duchovními. Podle něj ale nejde o „církevní specialitu“. „Co říká kardinál Dominik Duka, je svým způsobem pravda. Je to globální jev, který se většinou děje v rodinách a přece rodiny jako celek hned neodsoudíme.“ Proč si farář a teolog Univerzity Karlovy nerozumí s Dukou, natož s kanovníkem Petrem Piťhou? Praha 18:51 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Teroristické útoky hned ve třech křesťanských kostelích na Srí Lance si vyžádaly na 250 lidských obětí. To je jen poslední z řady útoků na křesťany sebevražednými islamistickými atentátníky. Křesťané jsou tak podle Tomáše Halíka opravdu nejvíc zkoušeni.

„Ve 20. a 21. století je podle statistik mnohem více křesťanských mučedníků než v předcházejících staletích. Včetně Římské říše a toho strašného pronásledování,“ říká v Interview Plus teolog a profesor Univerzity Karlovy.

Je prý ale důležité odsoudit instrumentalizaci náboženství a nevyvozovat z toho vzájemné nepřátelství.

Zneužívání dětí

Katolickou církví momentálně ale otřásají i další věci. Například skandály kolem sexuálního zneužívání dětí kněžími rozdělují i lidi uvnitř.

„Katolická církev se k tomu konečně staví poctivě. Zneužívání ale není nějaká církevní specialita a co říká kardinál Dominik Duka, je svým způsobem pravda. Je to globální jev, který se většinou děje v rodinách. A přece rodiny jako celek hned neodsoudíme,“ míní Halík.

Církev se k tomu dle jeho slov postavila čelem daleko lépe než jiné instituce a je tak dnes mnohem bezpečnější než tělovýchovné a další organizace pro mládež.

„Tady probíhá radikální očista a zamyšlení nad příčinami. Je to něco, co otřásá důvěrou, ale zároveň s tím církev přeci jenom něco dělá,“ vysvětluje.

Říkali mi, že nechtějí pomstu

Halík je však kritický k dalším slovům svého představeného, podle kterého za to církev jako celek nemůže. „K tomu jsem kritický, ale mluvil jsem stejně, pokud jsem o tom nevěděl víc,“ přiznává.

Mluvil i s oběťmi, které chtěly hovořit s Dominikem Dukou, protože se to dělo taky v dominikánském klášteře v době, kdy zde byl představeným.

„Ti lidé mi říkali, že nechtějí pomstu, finanční odškodné, ale aby jim někdo řekl ‚sorry‘. Kardinál je ale poslal na policii, která s tím nechce nic mít, protože je to promlčené. Obrátili se tak na mě. Asi i proto, že jsem se vloni vůči kardinálovi vyhranil,“ říká.

Teolog si Dominika Duky prý váží a nerad by se vymezoval už i proto, že dřív spolupracovali v podzemní církvi.

„Ale už tehdy jsme měli jiné názory. On pochází z vojenské důstojnické rodiny a stejně tak vidí i církev. Jako armádu, uniformy a povely autorit. Můj otec byl literární historik, a tak mám blíž k uměleckému, filozofickému, humanitnímu prostředí. Pro mne je církev univerzitní shromáždění lidí, kteří hledají pravdu svobodnou diskuzí,“ vysvětluje.

Vzájemný spor vyvrcholil napomenutím, které Halík od Duky dostal. „To udělal chybu,“ komentuje teolog.

„Navíc to bylo i špatně právně napsané, takže neplatné. Ale tím nepřímo způsobil, že mi stoupla popularita i autorita od lidí z neutrální zóny. Když je totiž někdo napomínán pro své názory, tak mu to přinese autoritu. A to jsem nechtěl, raději bych rád, abychom spolupracovali,“ vzpomíná Halík.

Naději ale dle svých slov částečně ztratil ve chvíli, když v katedrále sv. Víta zaznělo kázání kanovníka Petra Piťhy.

Vize Piťhy

Piťha varoval před odebíráním dětí a rozvratem tradiční rodiny v případě přijetí Istanbulské úmluvy, tedy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí.

„Když jsem to slyšel, tak jsem si řekl, že s tím nechci mít nic společného,“ vzpomíná Halík.

„To nemělo nic společného s křesťanským evangeliem. Není tam víra, naděje, láska. To je strašení lidí patologickými vizemi, které odpovídá určitému depresivnímu rozložení člověka. Čekal jsem, že se kardinál omluví a řekne, že to Piťha přehnal. Duka se za to ale jednoznačně postavil a omlouval to tím, že kanovník jen používal metafory a že to tak nemyslel,“ říká.

Kdo se nakonec omluvil, byl sám Piťha s tím, že vycházel z pramenů, u kterých se ale ukázalo, že nejsou seriózní.

„Byly to fake news nebo satirické texty, které bral vážně. Tehdy jsem si řekl, že snad žijeme v jiném vesmíru, že se Duka za tohle staví. Musím ukázat, že s tímto typem křesťanství nechceme mít nic společného a že to není jediný hlas církve. Že je tady hlas, který je na stejné vlně s papežem Františkem, který je ekumenický, otevřený a podobně,“ uzavírá Tomáš Halík.