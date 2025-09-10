‚Investice do bezpečí obyvatel.’ Královéhradecký kraj dá na podporu dobrovolných hasičů 28 milionů korun
Královéhradecký kraji letos podpoří 28 miliony korun dobrovolné hasiče, kteří požádali o dotace. Rozhodli o tom krajští zastupitelé, řekl v úterý mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Peníze jsou určené na modernizaci techniky, budování zázemí a další rozvoj jednotek dobrovolných hasičů. Je to zhruba stejně jako loni, kdy jim kraj poskytl 28,6 milionu korun.
„Sbory dobrovolných hasičů jsou nezastupitelnou součástí integrovaného záchranného systému a jsou důležitou podporou HZS Královéhradeckého kraje. Dobrovolní hasiči často zasahují jako první u dopravních nehod, požárů nebo povodní, a proto je investice do jejich vybavení zároveň investicí do bezpečí života obyvatel kraje,“ sdělil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Když udělá hasič chybu tady, můžeme mu to vysvětlit. U požáru bude sám, říká šéf hasičů u nového polygonu
Číst článek
Například dobrovolní hasiči z Úpice na Trutnovsku nebo Police nad Metují na Náchodsku získají příspěvek 1,5 milionu korun na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Stejnou částku obdrží také hasiči z Nové Paky na Jičínsku na opravu automobilové stříkačky.
Obce a města mohly žádat o podporu pro své dobrovolné hasiče ve třech dotačních programech. V programu Obnova hasičské techniky pro obce s JPO (jednotka požární ochrany) získá osm žadatelů dotace v celkové výši 7,7 milionu korun. „Tyto projekty se mají uskutečnit do konce listopadu 2027,“ uvedl Lechmann.
‚Seznámí se s kamarády a osamostatní se od rodičů.‘ Hasiči v Hamrech nad Sázavou pořádali nábor dětí
Číst článek
Do stejného data mají být ukončeny projekty podpořené v dotačního programu Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji, do kterého přišlo 36 žádostí s požadavkem na dotace přesahující 20 milionů korun. Všechny žádosti splnily požadavky dotačního programu, uvedlo hejtmanství.
Posledním dotačním programem je Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, který cílí na rozšíření řidičského oprávnění pro členy jednotek požární ochrany. V tomto programu kraj mezi dvanáct žadatelů rozdělí 262 000 korun.
Královéhradecký kraj podporuje svými dotačními programy jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí dlouhodobě, v posledních letech jde každoročně o desítky milionů korun. Kromě dotací na modernizaci techniky poskytuje kraj také individuální příspěvky na výstavbu a rekonstrukce hasičských zbrojnic.