Investiční firma přestavila ubytovnu v Ústí a panelák v Trmicích. Města si vznik nových bytů pochvalují

Ústí nad Labem a Trmice mají stovky nových bytů. Soukromá investiční firma totiž přestavěla v Purkyňově ulici na Střekově bývalou ubytovnu. Vedle toho také přebudovala dva paneláky v nedalekých Trmicích. Vedení obou měst si práci investora pochvalují a mluví o jiném složení obyvatel.

Ústí nad Labem/Trmice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Investiční firma vytvořila v Ústí a Trmicích stovky nových bytů

Investiční firma vytvořila v Ústí a Trmicích stovky nových bytů | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Úplně na začátku to byl skoro dům hrůzy. Několikrát jsme tady prováděli deratizaci. Ti lidé za nás odvedli základní hrubou práci. Když jsme přišli do nemovitosti, nebylo tady vůbec nic, jenom zdi, vytrhaná kabeláž, elektroinstalace, topení, podlahy,“ popisuje v jednom ze vzorových bytů v Purkyňově ulici správce budovy Vladislav Mužík.

Přehrát

00:00 / 00:00

‚Na začátku to byl skoro dům hrůzy.‘ Investiční firma vytvořila v Ústí nad Labem a Trmicích stovky nových bytů

Podle něj si nájemníky pečlivě vybírají. Také proto nepočítá spoluzakladatel investiční společnosti Jaroslav Ton s tím, že by se v budoucnu stala budova opět ubytovnou.

„Nám nedává smysl to obsadit lidmi, kteří přijdou, případně se o to nehezky starají a zase rychle odejdou. Pro nás má smysl, když jsou v tom objektu dlouhodobě – že je to dobrá parta,“ vysvětluje.

2:52

Na okraji Liberce vzniká nová čtvrť. Do deseti let má výstavba přinést více než 600 bytů

Číst článek

Vedle Purkyňovy ulice má společnost dva nové bytové domy také z paneláků v Trmicích. „Lokalita vypadá při příjezdu do Trmic moc hezky. Myslím si, že i nájemníci – změnilo se složení obyvatel a Trmice to vnímají hodně pozitivně,“ těší přebudování zhruba 300 bytů tamní starostku Janu Oubrechtovou (STAN).

Podle starostky se také díky nové výstavbě na místě zklidnila situace. „Většinou tam řešila Městská policie různé přestupky, byli tam hodně sociálně slabí lidé. Dnes tam jsou opravdu lidé, kteří jsou produktivní, pracují a ta skladba obyvatel je tam úplně jiná,“ říká.

Podobně vidí situaci také primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO), který chce zároveň jednat s velkými majiteli nemovitostí a přimět je k podobným přestavbám, například v Hrnčířské ulici v centru krajského města.

Jan Bachorík, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme