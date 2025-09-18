Investiční firma přestavila ubytovnu v Ústí a panelák v Trmicích. Města si vznik nových bytů pochvalují
Ústí nad Labem a Trmice mají stovky nových bytů. Soukromá investiční firma totiž přestavěla v Purkyňově ulici na Střekově bývalou ubytovnu. Vedle toho také přebudovala dva paneláky v nedalekých Trmicích. Vedení obou měst si práci investora pochvalují a mluví o jiném složení obyvatel.
„Úplně na začátku to byl skoro dům hrůzy. Několikrát jsme tady prováděli deratizaci. Ti lidé za nás odvedli základní hrubou práci. Když jsme přišli do nemovitosti, nebylo tady vůbec nic, jenom zdi, vytrhaná kabeláž, elektroinstalace, topení, podlahy,“ popisuje v jednom ze vzorových bytů v Purkyňově ulici správce budovy Vladislav Mužík.
Podle něj si nájemníky pečlivě vybírají. Také proto nepočítá spoluzakladatel investiční společnosti Jaroslav Ton s tím, že by se v budoucnu stala budova opět ubytovnou.
„Nám nedává smysl to obsadit lidmi, kteří přijdou, případně se o to nehezky starají a zase rychle odejdou. Pro nás má smysl, když jsou v tom objektu dlouhodobě – že je to dobrá parta,“ vysvětluje.
Vedle Purkyňovy ulice má společnost dva nové bytové domy také z paneláků v Trmicích. „Lokalita vypadá při příjezdu do Trmic moc hezky. Myslím si, že i nájemníci – změnilo se složení obyvatel a Trmice to vnímají hodně pozitivně,“ těší přebudování zhruba 300 bytů tamní starostku Janu Oubrechtovou (STAN).
Podle starostky se také díky nové výstavbě na místě zklidnila situace. „Většinou tam řešila Městská policie různé přestupky, byli tam hodně sociálně slabí lidé. Dnes tam jsou opravdu lidé, kteří jsou produktivní, pracují a ta skladba obyvatel je tam úplně jiná,“ říká.
Podobně vidí situaci také primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO), který chce zároveň jednat s velkými majiteli nemovitostí a přimět je k podobným přestavbám, například v Hrnčířské ulici v centru krajského města.