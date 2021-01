Kamenování a usekávání rukou by dnes íránská společnost nedopustila, říká Kříhová

Určitá část Íránců si zřejmě stýská po období před islámskou revolucí na konci 70. let, domnívá se íránistka Zuzana Kříhová. „Pokud by ale někteří počítali se změnou – a teď fabuluji –, tak si myslím, že většina nemá představu alternativy, jak by ta budoucnost měla vypadat. A otázka je, jestli jsou tyto režimy vůbec schopny nějaké obrody a zda jim vůbec to nastavení možnost obnovy nebo reformace dává.“

Praha 8:31 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít