Rok 2021 na iROZHLAS.cz v číslech: nejvíc ‚lajků‘ dostal běžkař, nejvykrmenější rubrikou byla ta domácí

Uplynulý rok si nejspíš žádné příznivce číselných statistik nezískal. Denně se počítaly přírůstky a poklesy testovaných, nakažených, hospitalizovaných i vyléčených. Teď na konci prosince, v čase bilancování, bychom vám ale za editory sociálních sítí serveru iROZHLAS.cz rádi nabídli odlišný číselný přehled. Takový, co by vám nemusel zkazit náladu, a naopak vám mohl přinést trochu lepší vhled do toho, jak to na zpravodajském serveru chodí.

