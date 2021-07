Proč vstupovali lidé do Islámského státu? Napovědět by měly chytré telefony několika z nich

Investigativní novináři z BBC zkoumali digitální stopu několika lidí, kteří odjeli bojovat do Sýrie na straně džihádistů. Díky jejich práci můžeme nahlédnout do motivací mladých lidí a odhalit třeba i běžný život zahraničních bojovníků v samozvaném chalífátu i jejich postupnou deziluzi.

Vznikl z toho dokument nazvaný Tajemství chytrého telefonu z Islámského státu, ve kterém novinář Mobeen Azhar zpracoval data získaná z chytrých telefonů tří Britů, kteří odjeli bojovat do Sýrie. Jsou tam fotky, videa i zprávy posílané přes sociální sítě.

Dávají dohromady třeba příběh Mehdiho Hassana, někdejšího nadějného studenta soukromé katolické školy, který se věnoval posilování a na sítích otevřeně odmítal radikální ideologie. Později se ale rychle radikalizoval a odešel do Sýrie.

Jestli v jeho radikalizaci hrály roli sociální sítě, z příspěvků jasně nevyplývá. Sám Hassan jako určitý moment radikalizaci spíš zmiňuje pocit, že není ve většinové společnosti vítaný. Rozhodně je ale pravděpodobné, že vliv měly.

Zejména Islámský stát je dokázal velmi účinně využívat. Součástí jejich náborových kampaní byli často právě mladí lidé, které už do svých řad získali, což byl nakonec i případ Mehdiho Hassana. Po odchodu do Sýrie na sociálních sítích třeba zveřejňoval příspěvky, ve kterých vysvětlovat svou změnu postojů.

Do řad Islámského státu a jiných teroristických organizací v Sýrii podle informací BBC nakonec vstoupilo asi 900 většinou mladých Britů. Jejich konec byl ale často tragický.

Ze získaných dat to vypadá, že i nadšení Mehdiho Hassana pro Islámský stát postupně dost ochladlo a mladík hledal nějakou cestu zpátky. Nakonec ale zemřel nedaleko tureckých hranic.

Podcast s bojovníkem

Podobný projekt, který dává nahlédnout do fungování takzvaného Islámského státu, teď spustil také zpravodajský server The Intercept. Nyní vydal první díl plánované podcastové série, která by měla posluchače zavést do nitra Islámského státu.

Základem celého projektu jsou autentické výpovědi Američana Russela Dennisona, původně katolíka z Pennysylvánie, který konvertoval k Islámu a při hledání místa, kde by mohl vést autentický náboženský život, nakonec v roce 2012 doputoval do Sýrie.

Trevor Aaronson z Interceptu se ho dlouho snažil kontaktovat. Nakonec mu Dennison během půl roku naposílal přes WhatsApp víc než 30 hodin audiozpráv, které tvoří základ podcastu. Také Dennison v Sýrii zemřel. V roce 2019 ho zabil americký nálet.

Novináři z Interceptu pak další dva roky strávili ověřováním jeho příběhu. Chtěli se tak vyhnout skandálu, který ukončil podcast Caliphate vydávaný v roce 2018 newyorskými Timesy.

Po 12 dílech se totiž ukázalo, že jejich hlavní respondent a údajný bývalý bojovník Islámského státu a přímý vykonavatel mnoha ukrutností, ve skutečnosti nemá se extremisty nic společného a svůj příběh si vymyslel.