Ivana Trumpová se stala symbolem odvrhnutých žen, byla velmi zdatná podnikatelka, shrnuje publicista

V New Yorku zemřela Ivana Trumpová, bývalá manželka exprezidenta Donalda Trumpa. Pocházela ze Zlína, po emigraci z Československa se díky sňatku s Donaldem Trumpem stala výraznou osobností společenského života i newyorské podnikatelské sféry. Čtyřikrát rozvedená žena a desetinásobná babička zemřela ve věku 73 let. Ve vysílání Českého rozhlasu o ní mluvil publicista Tomáš Klvaňa, autor knihy Fenomén Trump a pedagog New York University v Praze.

Ve vzpomínkách na Ivanu Zelníčkovou, později Trumpovou, se často objevuje názor, že bez ní by Donald Trump nebyl tím, kým je. Opravdu na něj měla tak zásadní vliv?

Ona měla velmi výrazný vliv. A to jak navenek, to znamená v public relations v 80. letech, kdy se tento pár stal velmi populární zejména v newyorských tabloidových, tedy bulvárních médiích, časopisech a denících. Ale také v zákulisí.

Byla velmi zdatná podnikatelka. Měla například na starosti design některých mrakodrapů, které Trump v 70. a 80. letech postavil, třeba slavné Trump Tower, která je umístěna na jižním cípu Central Parku. Ivana třeba i manažovala celý hotel Plaza, který v té době byl ve vlastnictví Trumpovy skupiny.

Dá se říci, že opravdu se velmi výrazně podílela na vzestupu Donalda Trumpa. A koneckonců to, že byla velmi zdatná podnikatelka, to potvrdilo i období po rozvodu, kdy se věnovala několika podnikatelskými aktivitám.

Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách se spekulovalo o tom, že by jeho bývalá žena mohla být americkou velvyslankyní v Česku. Proč to tak nedopadlo? Bylo to opravdu ve hře?

Nebylo to ve hře. Byl to nápad prezidenta Miloše Zemana, který se snažil tuto informaci komunikovat směrem k Bílému domu. Ale odezva nebyla příliš příznivá, to znamená, že to byla iniciativa české strany, kterou nekonzultovali profesionálně v zákulisí. A pochopitelně to potom narazilo.

Do jaké míry Ivana Trumpová sdílela se svým bývalým manželem politické názory?

Myslím si, že ty názory měla vyhraněnější než on. Trump prošel během svých 40 let velmi výrazným vývojem. Byl to člověk, který byl velmi liberální a na straně demokratů. A podívejte se, kde skončil – v náručí velmi konzervativní křesťanské pravice. Ale dá se říci, že Donald Trump žádné politické názory nemá. On je prostě obchodník.

Ivana Trumpová tím, že vyrůstala v komunistickém Československu, tak dávala velký důraz na svobodu podnikání. V politickém spektru bychom ji mohli přiřadit někam na pravý střed. Ale její sociální názory zase byly daleko liberálnější než třeba u běžného republikána v 70. a 80. letech ve Spojených státech.

Manželství Ivany a Donalda Trumpových trvalo 14 let. Skončilo v roce 1992 bouřlivým rozvodem. Jaké bylo postavení Ivany Trumpové po rozvodu a v posledních letech?

Měla velmi výrazné postavení. Ona se stala takovým symbolem žen, které byly odvrhnuty. Dokonce se v 90. letech objevila v jedné malinké roli v tehdy slavné komedii The First Wives Club, kde radila třem hlavním hrdinkám: nebuďte naštvané, ale snažte se ze svých bývalých manželů vytřískat co nejvíc.

A to si myslím, že bylo její motto, s Trumpem se vyrovnávala mimosoudně.