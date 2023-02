V USA padl devátý nejvyšší jackpot. Šťastlivec vyhrál 16,8 miliardy korun

Více než 754 milionů dolarů (16,8 miliardy Kč) vyhrál ve Spojených státech šťastlivec, který si vsadil v loterii Powerball. Jackpot je podle agentury AP devátý největší v americké historii. Tiket se šesti správnými čísly byl podán jen jeden. Washington 12:05 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než 754 milionů dolarů vyhrál ve Spojených státech šťastlivec, který si vsadil v loterii Powerball (ilustrační foto) | Foto: Yuriko Nakao | Zdroj: Reuters

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nezískal od 19. listopadu loňského roku, kdy výhra dosáhla 92,9 milionu dolarů. Výherce si koupil los ve státě Washington.

Plnou částku 754,6 milionu dolarů před zdaněním by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením do 29 ročních splátek. Po zdanění by výhra činila zhruba 747 milionů dolarů. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese nezdaněných 407,2 milionů dolarů (9,1 miliardy Kč). Většina výherců si zvolí okamžitý výběr částky, podotýká AP.

Losování se konalo v pondělí a šťastnými čísly byly 5, 11, 22, 23, 69 a powerballové číslo 7. Šance na výhru byla podle médií jedna ku 292 milionům.

Rekordní výhra padla dříve v listopadu, kdy bylo v banku 2,04 miliardy dolarů (45,36 miliardy Kč).