Jak dosáhnout dlouhověkosti? Nejstarší lidi na světě o radu nežádejte, tvrdí vědci

‚Náboženství, které tematizuje přírodu, bude v kurzu.‘ Moderní pohanství u nás sílí ‚raketovou‘ rychlostí

V moderním pohanství není žádná centrální autorita. „Není nikdo, kdo by rozhodl, co je pohanské a co ne,“ říká religionista Pavel Horák. „Je to taky jeden z důvodů, proč to lidi tak táhne,“ doplňuje.