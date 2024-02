Jak podat kočce lék bez boje a škrábanců? Jednejte rychle a rozhodně, doporučuje veterinářka

Kdo má kočku, ví, že podat jí lék může být velmi náročné. Jak postupovat, radí pro pardubický rozhlas veterinární lékařka Ludmila Růžková. Základem je podle ní připravit se dopředu a lék si například nadrtit nebo rozpustit v něčem, co mají kočky rády. Jenže některé kočky i tak pachuť léku často objeví a tabletu odmítnou. Pardubice 18:04 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veterinární lékařka Ludmila Růžková | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Podat kočce lék může majitel například jako součást pamlsku, uvádí první tip veterinární lékařka Růžková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak podat léky kočce? Na celou akci se nejdřív dobře připravte, ve dvou vám to půjde lépe

„Můžete zkusit různé dobrůtky, do kterých se dá lék vmáčknout. Používají se třeba takové tyčinky, které vypadají, že jsou z modelíny. Kočkám chutnají. Nakrájíte je na drobná sousta a tabletu zamáčkneme dovnitř. Jsou ovšem kočky velmi zkušené, které když ucítí pach léku, tak se ani této dobroty nedotknou,“ předává své zkušenosti veterinární lékařka.

Pak nezbývá nic jiného než podat lék rázným způsobem, pokračuje Růžková: „Je dobré se na to připravit dopředu, protože by celá situace neměla trvat dlouho. Čím déle to trvá a kočka zjišťuje, o co půjde, tím víc se bude bránit.“

Věda pro děti: Kočky mňoukají, jen aby zmanipulovaly lidi. Jak se dorozumívají mezi sebou? Číst článek

„Na celou akci se proto dobře připravte, ve dvou vám to půjde lépe. Nachystejte si všechny propriety. Doporučuji například dávkovač léků. Vypadá jako injekční stříkačka. Nasajete do ní trochu vody, konec je měkký – tam vložíte tabletu,“ popisuje lékařka.

Když je tohle všechno připravené, přichází odchyt kočky, která v nejlepším případě zatím nic netuší. „Jemně, ale pevně, ji zabalíte do ručníku nebo deky tak, aby jí vykukovala jen hlava. Ideální je to ve dvou,“ radí Růžková.

„Jeden drží kočičku v ručníku, druhý ji chytne za ušima a zatlačí z boku do tváře, v místě, kde jsou sanice, a tím dojde k otevření tlamičky. Pak podavačem vložíte tabletku až na kořen jazyka. To vše musí být dílem okamžiku,“ shrnuje.

Když se podaří tabletu vpravit do tlamičky, radí veterinářka kočku jemně hladit po krku zespodu. To ji donutí polknout. Pokud majitel použije dávkovač, tekutina zařídí polknutí léku, protože spolu s tabletou vnikne do tlamičky kočky.

Jak odčervit

Pro kočky, do kterých není možné tabletu vpravit za žádných okolností, se dají sehnat dražší preparáty, které mají jinou aplikační formu.

„Už to nemusí být jen tablety, ale existují preparáty ve formě pipet, které působí jako odčervovadlo na vnitřní parazity. Je to ale dražší, ovšem pro absolutně neodčervitelné kočky se tyto preparáty aplikují na kůži mezi lopatky,“ dává poslední tip Růžková.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.