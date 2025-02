Jak poznat, že je dítě obětí šikany? ‚Nemluví a uzavírá se do sebe,‘ říká vedoucí Rodičovské linky

Jak můžou rodiče rozpoznat, že má dítě ve škole problémy se šikanou? Otázku řeší řada rodin, svěřit se se šikanou nebo s dalším nevhodným chováním může být pro děti problém, a to i před blízkými. „Důležité je, aby rodič zpracoval svoje emoce," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Kateřina Šmídová, vedoucí Rodičovské linky speciálního spojení Linky bezpečí pro příbuzné a blízké děti. Rozhovor Praha 15:04 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svěřit se se šikanou nebo s dalším nevhodným chováním může být pro děti problém, a to i před blízkými (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Překvapují vás přibývající zprávy o násilí na školách?

Asi mě to téma moc nepřekvapuje. My se s tím na linkách potkáváme, ať už na Lince bezpečí pro děti, tak na Rodičovské lince, kam volají především rodiče. Neumím říct, jestli se zvyšuje násilí, na to by byl asi potřeba výzkum, ale to potkávání se s násilím je u nás běžná situace.

Jak můžu jako rodič poznat, že je obětí šikany právě moje dcera nebo můj syn? Čeho si všímat?

Především se dítěti do školy nechce. Nemluví o dění ve třídě, nemá kamarády, nějak se uzavírá do sebe, působí smutně, zaraženě, ustrašeně, má nejrůznější zdravotní obtíže, které nejsou nějak vysvětlitelné. Především menší děti somatizují, mají bolesti bříška, často mají třeba poničené věci.

Jak potom reagovat, když se to podezření potvrdí? Jak poskytnout oporu, jak s dítětem mluvit?

Myslím si, že především je důležité, aby rodič sám měl nějaký odstup, zpracoval svoje emoce, protože šikana je poměrně zasahující, zasahuje dítě i nás dospělé. Rodiče můžou klidně zavolat na naši linku. Dále ocenit dítě za to, že se rodiči svěřilo, protože to chce opravdu velkou odvahu. Určitě brát jeho sdělení vážně. Určitě neříkat, že se to spraví, „tak mu to oplať“, dát mu pochopení, sdělit mu, že nikdo nemá právo mu ubližovat. Mapovat konkrétně, co se děje, kdy, kde, co se stalo, načasovat nějaké kroky. Někdy dáváme i doporučení dítě nechat doma, než se to všechno vyřeší.

A jak to řešit se školou?

Škola má jasný metodický pokyn, podle kterého se má řídit. Má svůj vlastní krizový plán, takže šikanu řešit musí. Důležité je se v té první fázi třeba obrátit na třídního učitele, v další fázi potom na metodika prevence, výchovného poradce, posledně na ředitele školy.

Vy jste vedoucí Rodičovské linky. Kdy a jak se na vás lidé můžou obracet?

Fungujeme každý všední den, pondělí až pátek, od 9 do 21 hodin, v pátek od 9 do 17 hodin. Jsme také na chatu a na e-mailu. Ostatní informace naleznete na stránkách www.rodičovskalinka.cz, jinak náš telefon je 606 021 021.