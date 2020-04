Jak se doma postarat o vlasy? Stříhejte je mokré a s odbarvováním počkejte na odborníka, radí kadeřník

Kadeřnictví pravděpodobně zůstanou kvůli koronaviru a nařízením vlády zavřená skoro dva a půl měsíce. Už teď ale spousta lidí pociťuje, že by jejich vlasy potřebovaly ostříhat nebo obarvit. Co dělat? Předseda Asociace kadeřníků Václav Pražák radí počkat. „Pokud to ale jinak nejde, platí pravidlo třikrát měř a jednou řež,” řekl pro iROZHLAS.cz. Dodává, že barvení by se příliš nebál, větší problém ale může být s pánským střihem. Praha 6:53 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak se doma ostříhat vlasy? | Zdroj: Profimedia

„Myslela jsem, že si vlasy udělám sama, ale to by byla katastrofa, tak jsem si je nechala ostříhat,“ uvedla podle agentury AFP chicagská starostka Lori Lightfootová poté, co z fotografií vyšlo najevo, že navštívila kadeřnici.

Starostka se bránila tím, že je ji často vidět a že kadeřnice na sobě měla při stříhání roušku. Ale obvinění z elitářství, jimiž se to na sociálních sítích jen hemží, vyvrátit nedokázala.

A s vlasy mají momentálně problém i Češi. Kadeřnictví se kvůli koronavirové krizi zavřela společně s obchody 14. března a otevřít se mají až 25. května. Mají ještě lidé vydržet, nebo se upravovat doma? A jak se ostříhat či obarvit?

Podle předsedy Asociace kadeřníků Václava Pražáka by lidé raději měli počkat na odbornou péči. „Vlasy klidně můžete nechat odpočinout. Dva a půl měsíce není pro většinu zákaznic tak strašná doba,” řekl pro iROZHLAS.cz. Pokud ale nemůžete vydržet, tady je několik rad přímo od profesionála.

Co potřebuji?

Kadeřníci používají k úpravě vlasů profesionální vybavení. Strojky pořizují kolem pěti tisíc za kus, kvalitní nůžky mohou stát i třicet tisíc. Takové vybavení má doma jen málokdo a pro „krizovou” úpravu vlasů není nutné.

Podle Pražáka stačí pro holení doma průměrně kvalitní strojek s nástavci a pro stříhání ostré nůžky, nejlépe z kadeřnického obchodu, které si můžete objednat i za 500 korun. V obou případech ale radí kadeřník jedno: „Nekupovat nejlevnější a zaměřit se i na kvalitu.”

Na co si dávat pozor při stříhání?

Nejméně náročné je najít na internetu video se střihem, který jste zvyklí nosit, a podle něj postupovat. Podle Pražáka začali rady natáčet i čeští kadeřníci a kadeřnice.

„Pokud si člověk vlasy rovně sčeše, může se pouštět do jemného zastříhávání a zastřihnout špičky,” vysvětluje. „Nejdřív by si to raději měl střihnout delší, pak vlasy pustit a sledovat, co udělají, a eventuálně jemně dostřihnout,” radí kadeřník. Lidé by se neměli stříhat sami, ale raději někoho požádat.

„Základní střih spočívá v tom, že si uděláte na hlavě takový kříž od ucha k uchu a od poloviny čela k polovině temene a sepnete si to do sponek. Nejjednodušší je stříhat vlasy od krku a oddělovat určité dvoucentimetrové pasáže, které se sčešou dolů a určí se základní délka. K tomu se přidávají další,” popisuje. Hlavu podle něj musí člověk držet rovně a vlasy by se raději měly stříhat zamokra.

Do náročnějších střihů by se ale Pražák nepouštěl. „Musíme tam dodržovat speciální úhly, které děláme sklonem nůžek a rukou. Máme taky několik technik – klouzavý střih, nástřih, tupý střih. Nikdy se člověk neostříhá jako od kadeřníka,“ podotýká.

Jak upravit ofinu?

Za mokra by se měla stříhat i ofina. „Je potřeba si ji zastřihnout delší. Když vlas uschne, tak se zkrátí,“ říká Pražák. Lidé by si měli ofinu nebo její část sčesat dopředu k očím. První střih by měl vést před zorničky. „Nikdy ne u obočí nebo nad ně. To je všechno krátké,“ dodává.

Co s pánskou ‚hřívou‘?

Pokud si pánové hlavu neholí, neměli by se podle Pražáka nechat stříhat laikem. „Nejsem si schopen představit, že by někdo uměl pánské vlasy kvalitně odstříhat,” uvádí. Upozorňuje, že pokud umí kadeřník ostříhat nůžkami pány, většinou zvládne skvěle i ženy. V nejnutnějším případě nicméně Pražák radí pomoct si návody z internetu.

Barvení vs. odbarvování

Na barvení by ženy (ani muži) neměli využívat barvu z drogerie. Kadeřníci například začali připravovat pro své klienty balíčky, ve kterých dostanou namíchaný svůj odstín barvy, štětec a kalíšek. „Udělal jsem zákaznici školení a se stejnou barvu, kterou ji barvím, se obarvila i doma. Nám to šetří práci, protože to potom nebudeme muset zase dávat pracně dohromady,“ vysvětluje Pražák.

Pozor si ale musí lidé dávat i na technologický postup. „Není pravda, že když se barva nechá déle na hlavě, tak je lepší. Vlas je naopak o něco víc poškozený a barva potom neúčinkuje,“ popisuje. „Pokud to dodrží, nemělo by se nic zásadního pokazit,“ říká.

A co odbarvování? „To bych vůbec nedělal. Laik to doma nezvládne,“ míní kadeřník s tím, že jsou naštěstí nyní přiznané odrosty módní. „Je to těžká disciplína na hraně toho, aby ten vlas zůstal zdravý. Nemáme s tím dobré zkušenosti,“ dodává. Při odbarvování je totiž snadné si vlasy zničit.