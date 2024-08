Jak se zbavit vedra v paneláku za tři sta tisíc? Reportáž z adaptovaného bytu

Většina Čechů žije v bytových domech a s přibývajícím počtem tropických dní a nocí se v nich potí nebo špatně usíná. S postupující změnou klimatu stále víc lidí přemýšlí, jak pro příští léta svůj byt přizpůsobit stále se zvyšujícím teplotám. Jeden ze „vzorově“ adaptovaných bytů najdeme v paneláku na pražském sídlišti v Modřanech. Reportáž Praha 7:00 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je to investice do budoucnosti, komentuje Jakub Macek řízené větrání s rekuperací | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Dobrý den, pojďte dál,“ vítají návštěvu ve své předsíni mladí manželé Kateřina a Jakub Mackovi a zvědavý je i nedávno narozený syn Antonín.

V takovémto třípokojovém bytě se nedají dělat zázraky, pokud jde o snižování teplot v létě. „Ale snažíme se. Děláme, co je možné. Máme tady venkovní rolety, máme klimatizaci, máme řízené větrání s rekuperací tepla,“ říká na úvod Jakub Macek.

Máme za sebou léto, které přineslo hodně tropických dní a určitě jich hodně zažijeme v budoucnu. „Letos v létě už jsme klimatizaci zapnuli, ale loni jsme ji hlavně díky roletám nevyužili vůbec. Na to, že žijeme přímo pod střechou a máme okna na jihozápad, je to výborné,“ myslí si Kateřina Macková, které do jejích slov brouká malý Antonín.

Když projdeme k oknům do ložnice, vidíme zmíněné bílé venkovní rolety – opatření, které už bývá k vidění na bytových domech docela často. Jakub Macek mačká dálkové ovládání, stínící mechanismus vyjíždí po vnější straně okna nahoru a pokoj se rozjasňuje přirozeným světlem.

„V ložnici máme zrovna zataženo skoro pořád, ve dne i v noci. Někdo volí spíš žaluzie, které se dají nastavit tak, aby propouštěly světlo, ale neizolují zase tolik před teplem. K nevýhodám rolet patří, že pokud je chcete držet zavřené, musíte zvážit, kam dát květiny, které mohou trpět nedostatkem světla.“

V kuchyni a obývacím prostoru vidíme další dvě opatření, která si Mackovi pořídili – klimatizační jednotku a snížený strop s vývody rekuperace.

„Nakonec jsme si řekli, že změna klimatu s vlnami veder budou i nadále postupovat, bude přibývat tropických nocí, takže budeme klimatizaci určitě potřebovat. A kdy jindy ji instalovat než při velké rekonstrukci celého bytu,“ naznačuje Jakub Macek, za jakých okolností si klimatizaci pořídil.

V každé obytné místnosti je jednotka s chlazením a jednotka s vývodem ven stojí na balkoně.

„Využíváme ji ale minimálně, hlavně kvůli provozním nákladům,“ podotýká Kateřina Macková.

Nejnáročnější na prostor, velikost trubek a otvorů ve zdi bylo instalovat řízené větrání s rekuperací tepla. Jde o systém, který zajišťuje především přísun čerstvého a odvod vydýchaného vzduchu, a to bez nutnosti otevírat okna. Pomáhá také udržovat za nízkých nákladů přirozenou teplotu, především v zimě.

„Spočítal jsem, že dohromady jsme za rekuperaci, klimatizaci a venkovní rolety po odečtení menší dotace zaplatili necelých tři sta tisíc korun,“ říká Jakub Macek, jak nákladné je připravit se v třípokojovém panelovém bytě na stále teplejší roky a zajistit si snesitelné bydlení.

„Je to investice do budoucnosti,“ dodává Macek. „Jak do zdravějšího prostředí, tak do příjemnějších teplot v zimě i v létě,“ doplňuje ho manželka Kateřina.