Jak učit češtinu? Přes kritické myšlení nad textem a nácvik plynulého mluveného projevu, míní odbornice
Výuka češtiny je podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury zatížená příliš velkým množstvím teoretických pojmů. Hana Dufková z Univerzity Karlovy mluví v pořadu Reparát na Českém rozhlasu Plus o tom, jak přizpůsobit výuku mateřštiny, když do ní žáci běžně míchají anglické výrazy. Lektorka a učitelka Lucie Bušová zase doporučuje přístup, který vede žáky ke kritickému myšlení nad textem.
Hravé a pohybové aktivity, učení se skrze kreslení, příběhy, týmovou práci nebo projekty často přinášejí žákům lepší porozumění školní látce než tradiční memorování. Jenže mladí lidé leckdy mluví jiným jazykem než jejich učitelé, i když je to pořád čeština.
„Třeba když říkají, že něco feelují,“ poukazuje Hana Dufková z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
„To znamená, že vzali anglický základ slova feel, tedy cítit, a přidali k němu českou koncovku, případně u slova nefeelovat i českou záporku. A tohle je systémová věc – nová slova se zapojují do systému, jaký známe,“ dodává.
Na Dni češtiny, celodenním multižánrovém festival pro školy i veřejnost, který už čtvrtým rokem pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, letos lektoři s dětmi zkoušeli do lekcí češtiny zapojit i nová slova.
Plavání není obyčejný tělocvik. Děti v něm překonávají stres, školy organizační problémy
Číst článek
„Děti si zkoušely poznávat to, co samy znají, a zapojovat to do toho systému, který znají z výuky jazyka,“ popisuje jedna z organizátorek festivalu Dufková s tím, že Den češtiny má mimo jiné lidem připomínat, že výuka jazyka a literatury může mít spoustu podob a může vyjít vstříc tomu, co lidé potřebují.
Letos se program dotkl i vulgarit. „To je nádherná vrstva jazyka. Musí se ale používat adekvátně a v dobrých komunikačních situacích. Když se vulgarity obcházejí a dělá se, že neexistují, tak to k ničemu není,“ míní Dufková.
Chyby a mluvená komunikace
Večer na Dni češtiny byl letos věnován hyperkorektní gramatice. „Zajímá mě, jakým způsobem stigmatizujeme lidi skrze pravopisné nekompetence a chyby,“ poukazuje a zmiňuje takzvané grammar nazis.
„Ti se na sociálních sítích zaměřují na otázky pravopisu. Právě na sítích si totiž všímáme, že lidé někomu opravují pravopis, ale pak jim třeba uniká myšlenka sdělení,“ vysvětluje Dufková tento fenomén.
Jak na well-being ve školách? Poskytnout prostor o sobě přemýšlet a spolupracovat na problémech
Číst článek
„V rámci výzkumu, který provádím, se ukazuje, že mladí lidé nevnímají texty s pravopisnými odchylkami jako méně důvěryhodné. S gramatickými trochu ano. Když je tam například slovo ‚švédskýho krále‘ místo švédského, tak vnímají text trochu méně důvěryhodně. Když tam jsou pravopisné záležitosti, jako třeba slovo kultůrní s kroužkem nad u místo čárky, tak si toho vůbec nevšímají,“ přibližuje.
Dufková také míní, že dnešní rámcové vzdělávací programy jsou málo návodné a konkrétní. V důsledku toho vznikají generace, které budou mít ve škole hodně různorodé češtiny.
„Rámcové programy málo zdůrazňují mluvenou komunikaci, říká se tomu komunikační výchova. To znamená, jak adekvátně mluvit, jaká slova volit, jak být v projevu plynulý a sebejistý. Neměli bychom na to rezignovat. Mluvený projev je hodně důležité nacvičit, a to zejména pro mladou generaci, která je hodně zvyklá komunikovat elektronicky,“ zdůrazňuje na závěr Dufková.
Cesta ke kritickému myšlení
Pohled z praxe nabízí v Reparátu Lucie Bušová, středoškolská učitelka a lektorka českého jazyka a literatury, která je také lektorkou programu Reading and Writing for Critical Thinking, v překladu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Vyzkoušet se to podle ní dá na jakémkoliv typu textu.
„V takovém modelu si žáci uvědomí, co o daném tématu vědí, nebo si myslí, že vědí. Pak od nás dostanou text nebo často i video a v závěru si v reflexi shrnou, co se dozvěděli a jak se změnil jejich pohled na dané téma. Všechny naše metody jsou ale koncipovány tak, aby nositelem myšlení a práce byl vždycky sám žák,“ přibližuje.
Vysvětluje totiž, že myšlení každého studenta je odvozeno od životních zkušeností. Od toho se také odvíjí, co si z daného konceptu sám odnese. „Mohu ho dobře provést fází evokace, fázi uvědomění si ale musí provést sám. Musí se sám rozhodnout, jak to do své hlavy vloží, aby se v učení nějak posunul,“ vysvětluje Bušová.
Ze své zkušenosti pak doplňuje: „Osm let jsem učila na alternativním gymnáziu a troufnu si říct, že moje studenty nejvíce zajímalo, k čemu jim to bude. Velká část jazyka a komunikace byla o tom vysvětlit si, proč bychom měli zkoumat něco, jako je třeba mluvní projev.“
I přesto, že mladí mají často svou vlastní formu komunikace, Bušová na závěr zdůrazňuje: „Za zásadní považuji, abych během čtyř let na gymnáziu dovedla své studenty k tomu, že veřejnoprávní média jsou dobrým zdrojem informací.“
Poslechněte si celý pořad Reparát, audio najdete nahoře v článku.