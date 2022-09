Je generace Z ubrečená? Zoomeři chtějí makat a ví, že se o sebe musí postarat, říká trendspotterka

V roce 1995 se začal používat internet pro komerční použití, právě proto jde o milník, který generaci Z odlišuje od předchozích – jsou to takzvaní digitální domorodci, vysvětluje Louženská. Předchozí generaci se říká mileniálové, té předtím generace X a lidem narozeným mezi válkou a 60. roky se říká boomeři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Zástupci generace Z nejsou sněhové vločky, právě naopak,“ říká o zoomerech trendspotterka Pavlína Louženská. Poslechněte si celý rozhovor ve Finančáku

„Boomeři jsou generace, která věřila, že svět bude lepší. Je tam idealismus, budování, to, že když budu věřit, dosáhnu všeho,“ popisuje Louženská a dodává, jak vypadá generace, kterou boomeři vychovali:

„Jeli jsme na Erasmus, padla železná opona. My jsme zažili prosperitu, měli jsme všechny možnosti, které jsme chtěli.“

Generaci Z neboli zoomery ale vychovávala jiná generace, ta, které se říká X. „To jsou lidé, kteří zažili vysokou inflaci v 70. letech, válku v Perském zálivu, kuponovou privatizaci, možná ztratili všechny peníze v H-Systemu. Zoomeři viděli svoje rodiče přijít o práci a ti jim to vložili do vínku: svět je tvrdý a není hezké to, co na vás čeká, musíte se snažit a urvat to,“ přibližuje Louženská.

Mladí lidé nepíší v chatech tečky na konci věty, působí prý agresivně. Nahrazují je emotikony Číst článek

„A svět to generaci Z potvrdil, přišla pandemie, válka. Pro zoomery jsou peníze na prvním místě, když vyjednávají o práci. Říkají: pojďme vydělávat, pojďme makat,“ dodává trendspotterka.

Část mladých lidí se hodně zajímá o udržitelnost a záchranu planety, pro další část zoomerů je ideálem youtuberství a tiktokerství. Obdobně se část obléká v secondhandech, druhá část touží po fast fashion, rychlé módě. Na jednu stranu nosí oblečení z druhé ruky, ale na druhou chtějí demonstrovat svůj sociální status, například prostřednictvím drahých tenisek.

Pavlína Louženská zároveň připouští, že tato generace je poměrně skeptická, co se týče budoucnosti: „Z výzkumů vyplývá, že dvě třetiny lidí generace Z si myslí, že se jejich finanční situace v následujících letech nijak zásadně nezlepší.“

Vzdělaní a křehcí?

Louženská vyvrací klišé, že generace Z je „ubrečená“. „Pro mě ta generace není křehká, naopak se dokáže postarat sama o sebe, protože viděla své rodiče přijít o práci a spadnout do dluhových pastí,“ říká.

„Možná se to zdá proto, že o svých emocích mluví otevřeně, že jim není dobře, že cítí úzkosti a deprese. Spíš jsou ochotní to přiznat.“

Pavlína Louženská, trendspotterka | Foto: Tereza Kunderová | Zdroj: Český rozhlas

Zoomeři ale mohou být osamělí, hodně času tráví na obrazovkách. „Sociální sítě nám ukazují ty nejlepší dovolené a západy slunce, nejkrásnější lidi. Je snadné propadnout pocitu, že já jsem sám a mimo,“ upozorňuje trendspotterka.

Zároveň se ale mladí lidé na sítích učí novým dovednostem. „Neustále vznikají nové práce, Z je generace, která ví, že se bude muset přizpůsobovat a učit, ale současně nevěří tradičnímu vzdělávání. A také se nebojí zvednout se, když se jim něco nelíbí,“ dodává Pavlína Louženská. Vysvětluje si tím mimo jiné zájem mladých lidí o investice, například do kryptoměn.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.