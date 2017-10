'Jako kluci jsme se snažili kreslit jako on,' vzpomínají na Renčína kolegové

Ve středu zemřel ilustrátor a karikaturista Vladimír Renčín. Bylo mu 75 let. Kreslené vtipy zveřejňoval v Mladém světě nebo deníku Právo. Nakreslil ale i večerníček Zvířátka pana Krbce. Na něj a jeho tvorbu vzpomínají především jeho kolegové. „Jako kluci jsme se snažili kreslit jako on,“ řekl Radiožurnálu karikaturista a tvůrce Zeleného Raula Štěpán Mareš. Praha 10:45 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Renčín na snímku z roku 2006. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Štěpán Mareš, tvůrce Zeleného Raula: Měl specifický styl. Pamatuju si, jak jsme se jako kluci snažili kreslit jako on a chtěli jsme v 9, v 10 letech hned kreslit jako on. Člověk, když je mu víc, tak už si jde vlastní cestou. Mně se ale jeho postavičky líbily. Když jsem viděl večerníček Zvířátka pana Krbce, tak to byla krásná, fantastická věc.

Předseda České unie karikaturistů Radovan Rakus:

Jeho tvorba byla výjimečná tím, že se svým způsobem nijak nevyhraňoval. Byl velmi kontinuálně příjemný, chytrý, přitom břitký a měl v sobě určitý nezaměnitelný styl, jak výtvarně, tak obsahově. Renčín měl spoustu příznivců proto, že jeho kreslený humor byl velmi vtipný a uměl velmi vystihnout v pointě vtipu problém, který vtip řešil. Jeho zahraniční úspěchy byly na českého karikaturistu výjimečné, přestože se jeho vtipy musely překládat. On se tím ale nikdy nechlubil.

V roce 1987 v Třeboni se konala kreslířská akce pro čtenáře jednoho časopisu a já se tam vydal kvůli němu, abych se s ním mohl potkat, což se mi podařilo. Měl jsem s ním delší rozhovor u táboráku, osvětlil mi problematiku kresleného humoru z jeho pohledu a dá se říct, že mě svým způsobem nakopl, abych se tomu věnoval.

Nad hradem Kulíkovem zavlála včera černá vlajka...

Výtvarník Vladimír Renčín nám bude velmi chybět. Upřímnou soustrast rodině a nejbližším. pic.twitter.com/oYQieDyrnm — Ministerstvo kultury (@MinKultury) 5. října 2017

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL): Do uměleckého nebe odešla další významná osobnost české kultury - Vladimír Renčín. Jeho smysl pro humor a politická karikatura budou chybět.

RIP Vladimír Renčín. Český karikaturista, který publikoval i v americkém týdeníku @TIME pic.twitter.com/aZbTYGDqrY — U.S. Embassy Prague (@USEmbassyPrague) 5. října 2017