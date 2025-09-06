‚Jako rodina jsme hledali pomoc.‘ Diakonie v Mostě ji nabízí lidem, kteří pečují o své blízké
Pečovat o blízké nemocné nebo stárnoucí osoby může být psychicky i fyzicky náročné. Často to znamená pro rodinu ztrátu jednoho výdělku i zvýšené náklady na péči. Diakonie v Mostě proto přišla s novou službou, zaměřenou na pečující. Ti se v rámci poradny dozví, na jaké sociální dávky mají nárok nebo kde najdou další pomoc odborníků, například psychologů.
Petra z Mostu se stará o svou maminku. „Pečuji o maminku, která je starší a má dlouhodobé problémy, objevila se u ní počáteční demence,“ říká pro Český rozhlas Sever. Nové služby Diakonie využila jako jedna z prvních.
Diakonie v Mostě rozšířila služby pro neformální pečující, kteří se starají o své blízké
„Je to hodně náročné, protože si maminka sice zvládne vzít léky nebo jít na toaletu, ale je celý den sama, protože chodím do práce a je to takové, že vlastně nevím, co se tam děje. Maminka mi nikdy nezvedne telefon, tak se bojím, jestli nespadla, jestli se něco nestalo. Ten stav se zhoršuje, takže jsme jako rodina hledali pomoc,“ popisuje svou situaci.
Při návštěvě Diakonie Petra mimo jiné získala informace o možném čerpání sociálních dávek.
„Paní mi řekla, o jaké dávky bychom si třeba mohli zkusit požádat, na jaké máme nárok. Pomohla mi s vyplněním formulářů, dala mi odkazy na pečovatelské služby, se kterými bych se mohla spojit a domluvit na nějakém druhu spolupráce.“
Nemusí jít o příbuzné
Nová služba je podle Pavly Benešové z mostecké Diakonie určena pro ty, kteří o někoho pečují, nemusí jít jen o příbuzné.
„Mohou to být třeba sousedi a podobně. Pečují o lidi, kteří se o sebe dlouhodobě nedokážou postarat. Jsou to třeba lidé po vážně autonehodě, infarktu, mrtvici nebo ti, na které už působí stáří. Nebo jsou to třeba takzvaně celoživotní pečovatelé, kteří mají děti s handicapem, které potřebují jejich celodenní péči.“
Pracovníci Diakonie v Mostě zájemcům mohou pomoci s přesměrováním na pečovatelské služby i s orientací v dosažitelných sociálních dávkách.
„Můžeme klientům pomoci s vyplněním formulářů nebo je odkázat na instituce. Potom má Diakonie web Opora Diakonie, kde si pomocí dotazníku každý pečující intuitivně najde to, co potřebuje,“ říká Benešová.
Do budoucna chce Diakonie v Mostě rozšířit služby pro pečující i o pomoc psychologa a terapie.