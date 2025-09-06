‚Jako rodina jsme hledali pomoc.‘ Diakonie v Mostě ji nabízí lidem, kteří pečují o své blízké

Pečovat o blízké nemocné nebo stárnoucí osoby může být psychicky i fyzicky náročné. Často to znamená pro rodinu ztrátu jednoho výdělku i zvýšené náklady na péči. Diakonie v Mostě proto přišla s novou službou, zaměřenou na pečující. Ti se v rámci poradny dozví, na jaké sociální dávky mají nárok nebo kde najdou další pomoc odborníků, například psychologů.

Most Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

ošetřovatel péče ilustrační foto

Nová služba je podle Pavly Benešové z mostecké Diakonie určena pro ty, kteří o někoho pečují, nemusí jít jen o příbuzné (ilustrační foto) | Foto: National Cancer Institute | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Petra z Mostu se stará o svou maminku. „Pečuji o maminku, která je starší a má dlouhodobé problémy, objevila se u ní počáteční demence,“ říká pro Český rozhlas Sever. Nové služby Diakonie využila jako jedna z prvních.

Přehrát

00:00 / 00:00

Diakonie v Mostě rozšířila služby pro neformální pečující, kteří se starají o své blízké

„Je to hodně náročné, protože si maminka sice zvládne vzít léky nebo jít na toaletu, ale je celý den sama, protože chodím do práce a je to takové, že vlastně nevím, co se tam děje. Maminka mi nikdy nezvedne telefon, tak se bojím, jestli nespadla, jestli se něco nestalo. Ten stav se zhoršuje, takže jsme jako rodina hledali pomoc,“ popisuje svou situaci.

Při návštěvě Diakonie Petra mimo jiné získala informace o možném čerpání sociálních dávek.

„Paní mi řekla, o jaké dávky bychom si třeba mohli zkusit požádat, na jaké máme nárok. Pomohla mi s vyplněním formulářů, dala mi odkazy na pečovatelské služby, se kterými bych se mohla spojit a domluvit na nějakém druhu spolupráce.“

Nemusí jít o příbuzné

Nová služba je podle Pavly Benešové z mostecké Diakonie určena pro ty, kteří o někoho pečují, nemusí jít jen o příbuzné.

21:01

Z asistentky ředitele Pečovatelkou roku. Lenka Rodějová našla naplnění v sociálních službách

Číst článek

„Mohou to být třeba sousedi a podobně. Pečují o lidi, kteří se o sebe dlouhodobě nedokážou postarat. Jsou to třeba lidé po vážně autonehodě, infarktu, mrtvici nebo ti, na které už působí stáří. Nebo jsou to třeba takzvaně celoživotní pečovatelé, kteří mají děti s handicapem, které potřebují jejich celodenní péči.“

Pracovníci Diakonie v Mostě zájemcům mohou pomoci s přesměrováním na pečovatelské služby i s orientací v dosažitelných sociálních dávkách.

„Můžeme klientům pomoci s vyplněním formulářů nebo je odkázat na instituce. Potom má Diakonie web Opora Diakonie, kde si pomocí dotazníku každý pečující intuitivně najde to, co potřebuje,“ říká Benešová.

Do budoucna chce Diakonie v Mostě rozšířit služby pro pečující i o pomoc psychologa a terapie.

Jan Beneš Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme